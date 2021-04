Biznesi i vogël në Shkodër i thotë jo mashtrimeve të reja të Ramës, Spahia: Ne do të çlirojmë biznesin nga gjobat

Biznesi i vogel ne Shkoder nuk mashtrohet nga premtimet boshe per ulje taksash nderkohe qe cdo kuaj detyrohen te paguajne me shume.

Kandidati Bardh Spahia eshte takuar me banore dhe biznese te Lagjes Rus ne Shkoder ku eshte njohur me veshtiresite ekonomike me te cilat perballen sot shkodret dhe shqiptaret….

Partia Demokratike ka nje program te qarte per zhvillimin ekonomik te vendit, per taksa te uleta dhe mbeshtetje te biznesit u shpreh spahia.

Per banoret shpresa e vetme wshte mbeshtetja per Partine Demokratike.