Basha pritet me entuziazëm në Njësinë 3: Vetëm bashkimi i të gjithëve sjell ndryshimin e shumëpritur!

Kreu i opozitës, Lulzim Basha, ishte ditën e sotme në Njësinë 3, në Tiranë ku ka takuar qytetarë dhe biznese në këtë zonë, i shoqëruar dhe me entuziazmin i e simpatizantëve. Gjatë ecjes, Basha është ndalur nga qytetarët dhe bizneset, të cilat i shprehën problematikat që i shqetësojnë dhe i dhanë mbështetje kreut të opozitës në zgjedhjet e 25 prillit.

Lulzim Basha: Puna e mbarë! Si je? Si kaluat?

Qytetari: Është për të qeshur pak, po ka 3 orë qe mezi pres të vish! Ky shqetësim që duhet të jetë edhe për të gjithë këto biznese e vogla. Çmimi me 350 lekë të vjetra loz por edhe me 200 lekë. Para 3 vjetësh më anë vënë një gjobë, i kanë thënë edhe gocës 12o milionë kanë 3 vjet që na sorollasin lart e poshtë, poshtë e lartë, as përgjigje as asgjë.

Lulzim Basha: Për këtë biznesin 4 metra katrorë?

Qytetari: 4 metra katrorë, 120 milionë lek gjobë. Jam bërë me zemër e tension se vinin tufë, nuk dua të ofendoj ndonjë njeri, por me atë sahat nuk e di se çfarë bëhet!

Lulzim Basha: I gjithë sistemi i gjobitjes së biznesit të vogël?

Qytetari: E kam dëgjuar sot në gazetë atë që kishe thënë dhe të përgëzoj për atë.

Lulzim Basha: I cili do të hetohen të gjithë këto që kanë bërë këtë punë dhe do të bëhet amnisti për të gjithë këto padrejtësi për biznesin e vogël dhe për familjet. Kështu që jeni mbajtur si jeni mbajtur këto dy javë të gjithë bashkë me 25, t’ia përplasim në fytyrë derën t’ia mbyllim derën të keqes, voto për ndryshimin.

Mbështetjen nuk e kursyen dh votues të së majtës, të cilët kësaj radhe i bashkohen liderit të opozitës. Basha tha se vetëm bashkimi i të gjithëve sjell ndryshimin e shumëpritur, ku për këtë kërkoi votën për numrin 9 më 25 prill.

Qytetari: Kam 30 vjet që votoj për PS-në, por do votoj vetëm për ty kryeministër.

Lulzim Basha: Të falënderoj nga zemra! Të merrni vendin që meritoni edhe në familje edhe në shoqëri. Kjo është dëshira jonë, ky është plani jonë. Ju ftoj të bashkoheni me ne të votoni numrin 9 me 25 prill e të na jepni mundësinë t’ju ndihmojmë. T’i rrisim ato pensione që kanë ngelur këto 8 vite në nivelin më të mjerueshëm dhe të merrni atë që meritoni për sakrificat që na keni rritur ne. Kjo është ftesa që kam për ju. Faleminderit!