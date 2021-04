Kandidatja e PD për deputete, Lindita Metaliaj u shpreh se, 1500 banore në Malecaj, zona e Torovicës në Lezhë, rrezikojnë izolimin total, për shkak të dëmtimit të ures.

Në këtë situatë, kalimi në urë është i rrezikshem, por autoritetet nuk kanë marrë asnjë mase per t’u ardhur ne ndihme banoreve. Kete braktisje kane provuar ne 8 vjet. Eshte koha per ndryshim! Ta ndryshojme me vote ne 25 Prill. Votoni 9, votoni PD!