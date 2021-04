Majko për zgjedhjet: Edhe Rama është me një këmbë jashtë Parlamentit

Majko tha për mediat se nëse do të ishte vetëm ai në atë renditje do ndihej pak në pozitë të vështirë, por kujtoi se edhe kryeministri Rama, kryeparlamentari Ruçi apo sekretari i Përgjithshëm i PS Taulant Balla kanë të njëjtin fat dhe janë me një këmbë jashtë Parlamentit.

“Nëse do të isha vetëm unë, do të ndihesha pak në pozitë të vështirë. Por kjo është për të gjitha qarqet. Të njëjtin pozicion ka Rama në Vlorë e Durrës, Gramoz Ruçi, Taulant Balla. Të gjithë ne jemi me një këmbë jashtë, nëse do ta quajmë kështu për një arsye të thjeshtë se dhe statusi i socialistëve është me një këmbë jashtë. Këto zgjedhje janë të komplikuara dy herë”, deklaroi Majko.