Floriana Garo fton të rinjtë të mos ikin: Të ndërtojmë të ardhmen në Shqipëri! Vota juaj sjell ndryshimin

Floriana Garo, e kthyer nga Zvicra për të kontribuar për PD si zëdhënëse e fushatës, ka shpërndarë një mesazh të rëndësishëm per rininë. Ajo i fton ata të mos ikin, por të ndërtojnë të ardhmen në Shqipëri, me kryeministër Lulzim Bashën, bashkë me të cilin do të sjellim ndryshimin dhe do të bëjmë të mundur anëtarësimin në Bashkimin Europiqn.

“Ka ardhur momenti qe te vendosim per fatin e femijeve tane! Qe ata mos shohin shprese vetem rrugeve te Europes, por te ndertojne jeten e te ardhmen ketu ne Shqiperi, prane familjes e njerezve te zemres. Partia Demokratike e Shqipërisë”, thekson Floriana Garo në mesazhin e saj.