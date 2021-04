Alibeaj thirrje banorëve të Mallakastrës: Votoni për uljen e çmimit të energjisë, për dyfishimin e ndihmës ekonomike

Une e kam te thjeshte qe te vij ketu ne krah te agronit, e kam te thjeshte edhe ne divjake edhe ne rrroskovec, patos, lushnje fier, sepse une e shoh njerezit e kane dnare mendjen. A nuk ja vlen qe ne 25 prill vetem qe te ulet cmimi I energjise, ta bejme kete zgjedhje per të votuar per veten, që të vendoset ndihma ekonomike ehd enjehere madje te dyfishohet, nuk ja vlen te votojme ne 25 prill per te ulur se paku 240 leke cmimin e naftes?

Banori: duhet et hapin syte per et bere ndryshimin, më ka hequr djalin nga puna ka 6 vjet e mbaj une me pensionin mbaj djalin me dy femije me vjen keq nuk e le dot. Kam nje fare aktiviteti ketu ne fshat pemtari ca blete qe ja kam kushtyar djalit.

“Ne kete situate sic eshte familja e gjisecilit qe vuan femija vuan prindi qe eshte pa pune qe vuajne te rinjte qe vuan ai I semuri se s’paguan dot ilacet, ky hall është ne cdo familje shqiptare te majte dhe te djathtë”, tha Alibeaj.

Banori: jetojme ne nje zone naftembajtese ku shume koncesionare jane future me ligje pa ligje ata kane letrat. Ato letra duhet happen per te pare cfare eshte shkelur. Une di se jetoj ketu, ne momentin qe koperuan firmat keti ne visoke gjeja e pare qe bene, ishin 5 veta ne grup ka ngelur nej puentor, se se ze gazi se cfare I nddh.

“Per te gjitha koncensionet do te hapen te gjitha letrat nje nga nje dhe kush ka shkelur ligjin do te pergjigjet“, tha Alibeaj.