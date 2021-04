Çifligu dikur fshati i bollëkut, sot i diskriminuar dhe harruar!

Çifligu duhej të ishte një nga zonat më të zhvilluara jo vetem per produktet bujqesore por dhe per ullishtat e shumta dhe vreshtarine. Ky fshat kujtohet si vend i prodhimit te bollekut por sot problemet e shumta e kane kthyer ne nje diskriminim dhe te harruar nga keq qeverisja e 8 viteve e sektit te rilindjes.

Takimet e kandidateve per deputet te qarkut te Fierit z. Saimir Korreshi dhe z .Jakup Beqiri me banoret e zones risollen ne diskutimet e tyre problematikat qe ndeshet fshati sot.

Fatkeqësisht Çifligu diskuton ende për pastrimin e kanaleve, listat e pafund të borxheve, infrastrukturën rrugore dhe më keq akoma egzistencen e vet si pasoje e largimeve ne mase te rinise. Duhet të bëhemi të gjithë bashkë -thote kandidatit per deputet i PD-se z. Saimir Korreshi ne takim me banoret, që t’i japim fund këtyre problemeve, për ta kthyer këtë zonë te zhvilluar dhe hambar per myzeqene e me gjere!