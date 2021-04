Rinia e zhgënjyer nga Rama, Vokshi: Qeveria e Lulzim Bashës do ta bëjë Shqipërinë për të rinjtë

Vota e te rinjve ben ndryshimin

Te rinjte si Floriani, qe kane shkuar ne Angli dhe jane kthyer serish, jane te shumte ne Shqiperi, por zhgenjimi i tyre nga keqqeverisja i ka bere te mendojne serish te ikin. Floriani i tregoi kandidates PD Albana Vokshi, se mbijetesa i eshte bere gati e pamundur per biznesin e tij te celulareve

“U ktheva për një jete më të mirë me shpresë, në 2018. Por ndihemi të braktisur pa asnjë mundësi. Paguaj 400 mijë lekë taksa, për 6 metra dyqan. Jam i diplomuar dhe i specializuar në kurse trajnimi dhe nuk gjej punë.“

Floriani tha se të rinjtë s ai do të votojnë masivisht per ndryshimin, pasi e vetmja shpresë e tyre eshte PD. Per Albana Vokshin, detyrimi i te rinjve per t’u larguar nga vendi per shkak te mungeses se mundesive.

“Çdo ditë takoj nëna baballarë familje të tëra që nuk kanë fëmijët. Kanë ikur profesionistët, njerëzit me tru. Pse? Sepse nuk kanë.mundësi të shkollohen, sepse tarifat e universitetit dhe shkollave janë shtrenjtuar. Vetëm 3 vitet e fundit kanë ikur 32 mijë të rinj, sepse Rama mashtroi për 300 mijë vende pun , ju mashtroi ju të rinjve në 2013 dhe ka 8 vite që ju mashtron.Shqipëria jo vetëm ka mbetur në vend numëro por ka bërë shum hapa mbrapa. “- tha Albana Vokshi, duke ftuar të rinjte te shkojne ne votime ne 25 Prill dhe te votojne per ndryshimin.

“PD ka një program me fokus rininë dhe arsimimin e tyre, punësimin në mnëyre që ju mos të largoheni nga vendi por ta përkushtoni talentin dhe aftësitë tuaja për vendin. Të votojmë qeverinë e Lulzim Bashës që ka prioritet zhvillimin tuaj, një qeveri që do ta bëjë Shqipërinë për të rinjtë”- u shpreh Vokshi.