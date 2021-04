Të votosh më 25 prill është detyrë atdhetare, mos bojkoto, mos absteno!

Dritan KABA

Jo, bojkotit te zgjedhjeve!

Jo, nxjerrjes se pavlefshme te fletes se votimit!

Voto!

Voto!

Voto, ne 25 prill!

Kjo eshte “partia” tjeter e sapo krijuar nga Edi Rama dhe e finacuar nga ai!

Bojkoti i zgjedhjeve dhe nxjerrja e fleteve te votimit te pavlefshme eshte t’i japesh Edi Rames mandatin e trete dhe vetes vazhdimin e kalvarit te vuajtjeve, papunesise, mungeses se mundesive per te jetuar, largimit te Rinise nga vendi dhe zevendesimit te tyre me bangladeshas!

Nese doni Shqiperine, Kombin dhe Familjen tuaj dilni e votoni.

Mos degjoni shoqatat sorosiane dhe korin e tyre te sorrave qe nuk e duan ndryshimin dhe Shqiperine!

Ata duan nje Shqiperi pa shqiptare, ku te munden te ushqehen me kadavrat e politikes se Rilindjes!

Dil e voto, merr me vete familjaret, miqte shoket, te afermit, komshinjte, jep kontributin tend te vyer per Shqiperine!

Te votosh ne 25 prill eshte detyre atdhetare me shume se kurre me pare!