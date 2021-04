Pas studimeve për modë në Milano la Italinë që të investonte në Tiranë, por…

Nga Alfred RUSHAJ

Sokol Alia, mjeshtëri shqiptar i veshjeve që la Italinë pas studimeve për modë në Milano mendoi të investonte në Tiranë.

Sot, në atelienë e tij kushtet e munguara nga politikat qeverisëse të këtyre viteve ia bënë të pamundur suksesin.

“Erdha me idenë të investoja në vendin tim”, më tregoi Sokoli.

I tregova angazhimet që do marrim pas 25 prillit, ku biznesi do jetë në fokus të qeverisjes, do lehtësohen procedurat dhe do shmangen kontrollet e inspektorëve të këtyre viteve.

Fuqia punëtore që i mungon Sokolit do stimulohet duke rritur pagën minimale.

Rritja e pagës minimale do të bëhet duke krijuar lehtësira për biznesin dhe duke e mbështetur atë, jo siç ndodh sot kur për shkak të kostove, taksave dhe gjobave biznesi detyrohet të shkurtojë vende pune.

