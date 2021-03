Pse dorëheqja e Çuçit është një abuzim me ligjin

Nga Ylli DYLGJERI

Opinioni publik u njoh dje me nje akt delegimi, detyre qe Ministri i Brendshëm Bledi Çuiçi i bën Zv Ministrit te 4 -tër të MB që Une nuk ja di emrin!

Çfare ishte ky akt i pa njohur më parë në këtë Ministri?

Ministria e Brendshme është një nga Ministrite me përgjegjesi të larta në këtë vend. Sipas një përkufizimi më sintetik, një institucion është një “rregull loje” e pranuar shoqërisht.

Funksioni i Ministrit nuk mund të delegohet, sepse është një detyrë e tille, që nuk delegohet, sepse personalish Ministri është betuar para Presidentit te Republikes dhe votuar ne Kuvend qe funksionin e Ministrit do ta ushtrojë me ligj dhe nuk do ta delegoje.

Ministri Çuçi i delegon një detyrë Kushtetuese një zyrtari që ligjërisht nuk plotëson dot kushtet për t’a ushtruar atë.

Pra jemi para shkeljes se nje betimi kushtetues bere personalisht prej Ministrit.

Marrja e detyrës është nje pergjegjesi kushtetuese dhe delegimi i pushtetit është nje shkelje e rende dhe shmangie e qellimshme nga kryerja e detyres, është nje abuzim i rende me nje detyre publike, veprim ndaj te cilit duhet te ndermerren sanksione penale.

Funksioni i Ministrit nuk është profesion. Ministri është nje funksion i ushtrimit te autoritetit i cili ne rastin tone nuk ushtrohet me delegim.

Per raste emergjente Ministrine detyre, per te mos bllokuar punen nuk delegon autoritetin por vetem te drejten e firmes sikurse ne rastet e pjesemarrjes afatshkurter ne konferenca nderkombetare, takime shumepaleshe dhe bilaterale me homologe, apo nenshkrime traktatesh etj. Por Ministri nuk mund te delegoje autoritetin per te marre lejen e barres se bashkeshortes që ne te vertet i takon me ligj ose per te ndjekur specializime afatgjata studimore kurse ose angazhime politike pushime te gjata mujore e vjetore si dhe hobe te ndryshme personale.

Kam drejtuar si Sekretar i Pergjithshem MR per 4 vite (2000-2004), kohe qe jane nderuar 5 Ministra te Rendit dhe asnje se ka bere nje delegim te tille edhe ne fushata zgjedhore.

Si perfundim:

Ju lutem zoti Minister kthehuni ne detyre dhe beni nul aktin e delegimit.

Ne rast te kundert:

Te gjithe ata qe kane paturpesine ta bejne kete duhen kontrolluar urgjentisht nese jane te pergjegjshem para ligjit dhe padyshim qe kryejnë nje abuzimin më të rëndë me detyrën publike. Ky veprim eshte i pamoralshem dhe njeheresh i paligjshem.