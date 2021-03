Gjekmarkaj: Qeverisja e sotme ka në përdorim të gjitha instrumentat, por në 25 prill të gjithë bashkë do ia dalim

Kandidati i PD, Agron Gjekmarkaj u takua sot me banorët në zonën turistike të Fushë Kuqes. Gjatë fjalës së tij, Gjekmarkaj ka theksuar ndër të tjera, se ne jamei pranë jush dhe pëpjekjet e pëbashkëta janë pë të maksimalizuar rezistencën e 25 prillit.

“Dëshira e kujtdo prej jush është qeverisja me kryeministër Lulzim Bashën me një tjetër platformë, me denjitet, dhe për të qënë sa më paran njerëzve. Qeverisja e sotme ka në përdorim të gjitha instrumentat, por me angazhimet tona dhe zhgënjimin lartë së banorëve kurbinas, do arrijmë të sjellim fitoren dhe një qeverisje ndyshe me programin më të mirë prej 30 viteve të hartuar nga PD me ekspertët, u shpreh Gjekmarkaj.

Më tej Gjekmarkaj ka shtuar se, ne kemi angazhimet tona për të ruajtur çdo votë. “Për të arritur fitoren e dëshiruar dhe përfaqësimin kudo në qeverisje, të jemi bashkë në mposhtjen e qeverisjes së Edi Ramës. Të gjithë së bashku do ja dalim”, tha Gjekmarkaj në takimin e zonës së Fushë Kuqes.

Edhe kandidatët e PD në Qarkun Lezhë, Lindita Metaliaj, Kastirot Piroli, Gjovalin Laska, apeluan për mbëtetje në ndryshimin për programin më të mirë nga qeverisja e PD pas fitores së 25 prillit. Në këtë takim ndodhej edhe kryetari i degës së PD Kurbin, Behar Haxhia.

Ahmet ZANI