Zhupa me fermerët e agrumeve në Sarandë: Qeveria Rama asnjë subvencion në 8 vjet. Qeveria Basha 100 milionë euro për fermerët çdo vit

Ina Zhupa: Qeveria Basha do te financoje prodhimin vendas me 100 milione euro ne dore te fermereve cdo vit

Kandidatja per deputete e qarkut te Vlores Ina Zhupa takoi fermeret e mandarinave, portokalleve dhe limonave te Mursise dhe Xares. Ata i shprehen shqetesimet e tyre kandidates Zhupa, se si ne 8 vjet nuk kishin marr asnje subvencion per prodhimet e tyre dhe nuk ishte bere asnje investim infrastrukturor qe ti lehtesonte ne shitjen e produktit.

Zhupa u shpreh: “Ne nisëm tunelin e Kardhiqit qe ju lehteson shume juve punën, lehteson edhe gjithe qarkun tone, qarkun e Vlores, keta kane 8 vjet që nuk e bitisën dot.

Kane 8 vjet që nuk kanë një bilanc që të thonë: ne kemi bërë keto rruge, ju kemi dhënë kaq para për subvencione, ju kemi dhënë kaq para për naftën,etj etj . Keta s`kanë bilanc.

Tani ti si mund të më vish të më kerkosh voten? Kur ti nuk ke bere asgje ne 8 vjet?! Une s`jam budalla qe te genjehem qe te jap edhe 4 vjet te tjera që ti te pasurohesh dhe pastaj ti thuash qe s`kam para te te jape. Se ju jeni vete pronar shumica dhe keni punetoret tuaj. N.q.s një punëtor ju gënjen për 8 vjet, ju vjedh produktet, nuk ju hedh plehun, ju mashtron, ju prish punë do ta merrnin prap ne pune ? S`do ta merrni, do ta perzini. Keshtu duhet të bëni edhe me Edi Ramen! Do ta beni per te miren tuaj dhe do ta perzeme të gjithë bashkë që te arrijme te fitojme keto plane konkrete qe kemi bërë.

Gjithashtu Zhupa i njohu me planet konkrete per ndihmen e fermerit: Fermeri shqiptar, do të ndjehet i lirë në sipermarrjen e tij ekonomike, Numri Personal i Identifikimit do të jetë NIPT-i i fermerit. Mbështetja e fuqishme financiare për herë të parë me një buxhet prej 100 milion eurosh në vit, do të bëjë që të mbështeten financiarisht direkt me subvencione por jo vetëm, por edhe me grante, me kredi me norma të ulëta interesi. Asnje kilogram prodhim nuk do të mbetet më i pashitur i pashitur. Produktet ushqimore të prodhuara nga fermerët tanë do të jenë cilësore dhe me cmimet më të ulta në rajon.