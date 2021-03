Qytetarja-Bashës: Tani që ke ardhur ti, më duket sikur më ka ardhur djali nga emigrimi

Basha ështëp prekur nga fjalët e nënës, duke i premtuar se do të bëjë gjithçka që djemtë e bijat enënave mos kenë largimin nga Shqipëria si rruga e vetme për mbijetesë. Për Bashën, emigracioni është plaga më e madhe që po vuan sot Shqipëria.

QYTETARJA: Tani që ke ardhur më duket sikur më ka ardhur djali

LULZIM BASHA: Më prek shumë me këtë që më the. Do bëj gjithçka që djemtë dhe bijat e nënave mos kenë largim nga Shqipëria rrugë të vetme për të mbijetuar. Nuk është vetëm plagë e madhe, emigracioni është plaga më e madhe. Dhimbja që ndjeni ju si nëna nuk ka përshkrim. Emigracioni këto vitet e fundit është kthyer në katastrofë kombëtare.

Emigracion ka dhe do ketë, madje ne kemi luftuar që njerëzit të lëvizin të lirë. Por atni Shqipëria po zbrazet, këtu nuk gjejnë kushtet për të ndërtuar jetën. Çfarë kërkon rinia? Arsimin, punësim, dhe mundësi të ndërtojnë familje.

Fëmijët duan siguri, kujdes shëndetësor, arsimin, standarde minimale. Po kështu shëndeti i prindërve. Në këto kushte, një shoqëri bën hapa përpara. Në këto 8 vite Shqipëria ka mbetur në vend. Edhe në fushat që kemi qenë më parë, fqinjët na e kanë kaluar.