Loja e pistë e PS me blerjen e votave në Gjirokastër, denoncimi i Tavos

Vangjel TAVO

“Këtë komunikim me ju duhet ta kisha bërë dje, por për arsye të njohura nga të gjithë ju për shkak të ndarjes nga jeta e mikut tim Bashkim Fino. Gjej rastin edhe një herë të ngushëllojë familjarët.

Të nderuar banorë të qarkut të Gjirokastrës, që dje bëra një kallëzim penal të Prokurorisë së qarkut të Gjirokastrës dhe tashmë e denoncoj edhe publikisht para jush se një individ i kurdisur nga Rilindja ka shkuar në disa lagje dhe shtëpia duke përdorur emrin tim, duke u shtirur dhe gënjyer sikur është i dërguari im, duke pyetur banorët se kush janë familjet në nevojë që tiu jap para për të blerë vetën. Kaq poshtë ka rënë Rilindja, kaq të ligj janë sa të kryejnë veprime të tilla të ulta duke përpjekur të minimizojnë humbjen e madhe që i prêt në 25 Prill.

Ky skandal vjen menjëherë pas denoncimit tim publik që bëra në media para disa ditësh se në Gjirokastër po blihet vota nga Rilindja me paratë e drogës dhe korrupsionit. Duan të blejnë votën dhe të ruajnë pushtetin edhe më gjatë, që të shtyp me këmbë banorët dhe familjet e varfra të qarkut tonë. Të vrasin, të shpopullojnë më shumë qarkun tonë, për të përmbushur misionin me tyre të lig dhe dashakeq.

Për të izoluar dhe shkaktuar një dëm të madh qarkut të Gjirokastrës për ta kthyer në një xhep gjeografik të drogës dhe të aktiviteteve të paligjshme. Ministria e Brendshme siç e shikoni të gjithë kanë zbarkuar të gjitha me makina dhe fuoristrada që xhirojnë gomat në rrugët e Gjirokastrës. Duke vënë në shërbim të fushatës aparatin e policisë së shtetit në kundërshtim me ligjin dhe Kodin Zgjedhor. Këto veprime do ti kishte zili edhe sigurimi i shtetit i regjimit totalitar.

Të nderuar banorë të qarkut të Gjirokastrës ju i dini kush i bën këto lojëra të ulta dhe thur skenarë të tilla mashtrimi. Unë jam ulur vetë me qytetarët dhe kam diskutuar me çdo familje. Mos bini pre e këtyre mashtruesve Rilindas që dërgojnë njerëz në emrin tim.”, u shpreh Tavo.