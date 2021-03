Kryemadhi: Do bëj publike fotot e Veliajt me kriminelë

Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi ka paralajmëruar publikimin e disa fotove që do të trazojnë ujrat e politikës shqiptare.

E ftuar në emisionin “Tempora”, Kryemadhi tha se shumë shpejt do t’i dërgonte kryepolicit, Ardi Veliut foto të kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj me personazhe të njohur të botës së krimit.

“Ka blerje vote nëpërmjet legalizimeve, punësimeve dhe nëpërmjet drekave të ngushta me grupe të caktuara kriminale. Do i bëj letër Ardi Veliut. Me fotografi.

I kam të faktuara. Po sigurisht mi. U bëmë të vjetër ne. I kam me foto dhe gjëra. Nuk është gjë 184 para fotove të Veliaj me kriminelë që i kërcënon me OFL-në,”-tha Kryemadhi.