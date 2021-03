Skandal/Njeriu i tre inceneratorëve në listën e PS në Tiranë dhe para Majkos!

Dokumentat e bëra publike së fundi nga një kallzim penal që LSI ka dorëzuar në SPAK tregojnë se Alqi Bllako i 17 në listën e Tiranës është kokë e këmbë njeriu që punon për llogari të koncesionit të tre inceneratorëve të Durrësit, Elbasanit dhe sidomos Tiranës në zyrat e shtetit shqiptar.

Deri më tani për këtë ka pasur vetëm dyshime.

Kur pas një përballjeje katastrofale në Opinion me gazetarët, Edi Rama u mundua të rikuperonte në imazhin publik, kryeministri caktoi agjensinë e Bllakos që të bënte sqarimet e nevojshme që i rimorën më pas të gjitha mediat pranë tij. Emri i Bllakos, që më parë punonte si sekretar i përgjithshëm i Ministrisë së mjedisit të drejtuar nga ish LSI-sti Lefter Koka, ishte përfolur edhe se në e ditët e tij të fundit përpara se të dorëzonte postin, pati nënshkruar kërkesat për shtime fondesh për landfillet e plehrave dhe urdhër pagesat që i shkonin inceneratorëve.

Por dokumentat e dala në dritë që Lapsi.al i ka lexuar, i japin një rol kyç, Alqi Bllakos në privilegjimin që i ka bërë inceneratorit të Tiranës. Kështu nëse në aktet e qeverisë theksohej se për inceneratorin i duhet marrë mendimi qarkut Tiranë, pra edhe bashkive Kavajë, Vorë e Kamëz, Bllako ka krijuar një qark të shkrurtër duke i kërkuar mendim vetëm Erion Veliajt.

Pra ai dyshohet se me anë të shkresave që ka firmosur si sekretar i përgjithshëm i Ministrisë së mjedisit, është vënë në shërbim të interesave të shoqërisë “Integrated Energy BV” duke shmangur edhe Këshillin Bashkiak edhe Qarkun e Tiranës.

Natyrisht këto rëshkitje duket qartas që nuk janë bërë nga padija. Sepse familjarët e Alqi Bllakos janë të lidhur fort me ata që fshihen pas inceneratorëve. Njëri nga vëllezërit e tij, Taned Bllako ka interesa biznesi në kompani të njëjta me ato të Klodaian (Mirel) Mërtirit (lexo ketu). Por më flagrantja është pagesa në konflikt të hapur interesi ndaj të atit të tij, Edmond Bllako. Kryetarja e LSI-së Monika Kryemadhi nxorri në emisionin opinion një listë pagesash ku Edmond Bllako paguhej me 10 milionë lekë çdo muaj. “Ky person nuk mund të marrë një rrogë të tillë, sepse ka konflikt interesi, neni 35. Është shkelje e hapur” tha Kryemadhi. Dhe kur ajo u pyet nga Blendi Fevziu se ku e shihte këtu shkeljen, e sqaroi: “Po pse nuk e paguan babanë tënd ky me 10 milion lekë në muaj. Pensionist është edhe babai yt. Se ky ka edhe një fabrikë birre. Pra, babai i iniciatorit që hartoi letrën, që nuk ia coi atë Këshillit Bashkiak të Tiranës dhe as Bashkisë së Kavajës, Bashkisë së Kamzës, apo Bashkisë së Vorës, por vetëm Erion Veliajt, çuditërisht merr një rrogë mujore sa ç ‘merr një pensionist në 10 vjet. Dhe haptas ka konflikt interesi. Kjo është shumë e rëndë” tha ajo.

Pra, është mëse e qartë që Alqi Bllako nuk u fut në listën e sigurtë të deputetëve socialistë as se dikur ka qenë me PD-në (foto poshte), as se u bë anëtar kryesie i LSI-së, As se perdisa kohe pati grua mbesën e lefter Kokës dhe as se punoi për disa muaj me Metën në presidencë.

Alqi Bllako i inceneratorëve dhe listat e PD-së – Nova Media Albania.

Ai në rastin më të mirë, ose u shpëlblye si njeiu që në zyrat e shtetit punoi për inceneratorët, ose më keq akoma, u mbrojt me imunitet për një aferë që një ditë do të hetohet seriozisht patjetër.

Dhe kjo shpjegon edhe faktin se përse ai u rendit i 17 duke qëndruar në hierarkinë e vlerave socialiste më lart se tre ish ministra të rëndësishëm të Ramës. Asgjë nuk është e rastësishme. Madje as Erion Veliaj nuk e pyet kot për përkujdesjen që tregon në rritjen e kalamajve kandidatin që duket se ka menduar jo pak për atë që do tu lërë fëmijëve të tij.