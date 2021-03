Ervin Salianji në Korçë: Varfëria, papunësia dhe mjerimi i qytetarëve shoqërohet me diskriminim dhe braktisje!

Partia Demokratike do ta ndryshojë këtë gjëndje! Ne do të hapim vende pune, do ndihmojmë ata që meritojnë me ndihmë ekonomike deri ne 200 mijë lek të vjetra dhe do të ulim çmimin e energjisë