“Revolta e stadiumit” në Kavajë

Sali BERISHA

Te dashur miq, 25-26 marsi i vitit 1990 ishin ditet e demostratave me te fuqishme antikomuniste ne Kavaje qe diktatura kishte njohur ne tere ekzistencen e saj, ditet qe drodhen rregjimin komunist ne Shqiperi.

Veprimtaria e ngjeshur klandestine e te rinjve dhe grupeve antikomuniste te qytetit te Kavajes, nder te cilet Qazim Karriqi, Çezar Petja, Gezim Çelhyka “,vellezerit Rexhep dhe Ilir Rrugeja, Selaudin Cara, Arjan Musaj, Safet Becerri, Tahir Okshtuni, Dik Ejupi, Idriz Kazazi, Xhevat Hylviu, Jak Shtini, Nik Gjoni, Art Pagria e te tjere, shtypja dhe shperndarja se trakteve antikomuniste dhe shkrimit te parullave kunder rregjimit ne te cilat u behej thirrje qytetareve te Kavajes te ngriheshin me guxim kunder diktatures komuniste, revolta ne qytetin e Kavajes ziente si ne asnje qytet tjeter te vendit.

Me daten 25-26 mars te vitit 1990, Kavaja u shnderrua ne kryeqytetin e revoltes antikomuniste me te fuqishme qe vendi kishte njohur ne 46 vite diktature.

Me 25 Mars mbi 10000 qytetare te Kavajes qe kishin mbushur Stadiumin e qytetit per te “ ndjekur” ndeshjen Besa – Partizani shperthyen ne parulla te fuqishme Enver-Hitler, poshte diktatura, poshte Nexhmia etj etj.

Revolta e stadiumit Besa u shoqerua me arrestimin dhe keqtrajtimin e mbi 200 te rinjve antikomuniste te qytetit.

Por raprezaljet dhe dhuna jo qe nuk i trembi te rinjte guximtare, qytetaret trima te Kavajes por pekrundrazi i revoltoi edhe me shume ata dhe me daten 26 mars sulmuan me gure, per here te pare ne histori Komisariatin e policise me gure, shishe molotov duke kerkuar lirimin e te burgosurve te nje dite me pare.

Miq, revolta, qendresa, heroizmi i te rinjve te Kavajes me daten 25-26 mars jehoi fuqishem te kater anet e vendit dhe ne mbare boten dhe se bashku me revolten e Korrikut te Vitit 1990 do te çlironin de fakto Kavajen nga diktatura komuniste dhe do te shnderronin de fakto qytetin ne epiqender te demokracise ne Shqiperi.

Nderim perjete te rinjve antikomuniste dhe popullit trim e te pa epur te Kavajes qe me revolten e 25-26 marsit drodhen themelet e diktatures me barbare te kohes.