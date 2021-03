I supërkërkuari Altin Bajram Hajri udhëheq fushatën e PS në Durrës dhe Shijak!

Një tjetër njeri I botës së krimit udhëheq fushatën e Ramës për zgjedhjet në Durrës dhe Shijak. DEnoncimi vjen përmes “qytetarit dixhital” të ish Kryeminiustrit Berisha

Shtabi elektoral i Partisë socialiste në fshatin Pjesez është bërë në një ambjent ngjitur me shkollën e fshatit . Këtë objekt e ka blerë përpara dy javësh Altin Hajri dhe e ka bërë zyrë shtabi elektoral Ai eshte ne kerkim per marrjen peng dhe vrasjen e Jan Prenges!

Denoncimi

Pershendetje Dr Edhe pse Partia Socialiste ka caktuar si drejtues te fushates ne Durres dhe Shijak Adrian Celen ,drejtuesi de facto i fushates se patrise Socialiste ne zonen e Shijakut eshte shtetasi Altin Bajram Hajri. Ky shtetas aktuliasht eshte personi me i kerkuar ne Shqiperi. Altin Hajri është në kërkim për pengmarrjen dhe vrasjen e Jan Prengës më 17 janar 2020. Edhe pse policia e shtetit eshte ne kerkim te ketij shtetasi ky leviz i lire ne zonen e Shijakut se bashku me Ard Çelen duke bere fushate per Partine Socialiste. Shtabi elektoral i Partise socialiste ne fshatin Pjesez eshte bere ne nje ambjent ngjitur me shkollen e fshatit . Kete objekt e ka blere perpara dy javesh Altin Hajri dhe e ka bere zyre shtabi elektoral. Ne kete ambjent behen edhe takimet me Adrian Çelen dhe Vangjush Dakon.