Avantazhi më i madh i opozitës

Bujar NISHANI

Zgjedhje këto që pas 25 prillit duhet të sjellin modelin krejt të ndryshëm të qeverisjes, në përgjegjësi, profesionalizëm e mbi të gjitha një moral të ri.

Partia Demokratike e Shqipërisë dhe opozita kanë sot më shumë se kurrë më parë, mundësinë, rrethanat, motivin dhe moralin të bëjnë përmbysjen e madhe politike dhe të krijojnë bindjen e fortë tek qytetarët se 25 prilli nuk është një formalitet juridik për rrotacionin politik ndërmjet një qeverie në ikje dhe një qeverie në ardhje por domosdoshmërisht, nisja e një epoke të re serioziteti, profesionalizmi, përgjegjshmërie e mbi të gjitha morali i lartë në qeverisje.

Ky është motivi i fushatës por dhe detyra e përgjegjësia e çdo kandidati për deputet i opozitës gjatë kësaj fushate.

Opozita ka sot çdo epërsi morale dhe nuk ka nevojë për formalizëm.

Thjeshtësia dhe sinqeriteti janë nevoja e vetme e opozitës!

Kjo është fushatë e vështirë nga pandemia dhe shteti paralel i bandave qeveritare, por me avantazhin më të madh moral nga opozita pasi zullumet e kësaj qeverie ndaj shqiptarëve kanë qenë më të pamëshirshmet.

Opozitës i mjafton në këtë fushatë ti përgjiet veç një pyetjeje fondamentale.

Përse i duhet mandati i tretë Edi Ramës?

Opozita duhet tu përsërisë shqiptarëve, çdo ditë, çdo orë, çdo minutë, në çdo qytet, fshat, lagje e takim, se mandati i tretë “Rilindjes” i duhet :

Që të vijojnë grabitjen e shqiptarëve, tenderat ku vlera e nevojshme për një punë publike shumëzohet me 7-të që të parapaguhet 30% i makutëve, që fatkeqët e tërmetit të vijojnë e dimërojnë edhe 4 vite të tjera pa shtëpi, të vijojë të përvetësohen parqet e sheshet për kulla betoni, që shqiptarët të trajtohen si kavje për vaksinat e paçertifikuara, që shqiptarët të vijojnë të torturohen e poshtërohen në të ashtuquajtura spitale, etj., etj., pa fund.

Përgjigja e pyetjes se përse i duhet mandati i tretë, Edi Ramës, nis e mbaron fare thjesht.

Tek vijimi i korrupsionit më të zi e më masivi, i parë në këtë vend, tek vijimi i kapjes së shtetit nga banda !

Ndaj, shumë miqësisht i sugjeroj kandidatëve për deputet të PD dhe opozitës që çështjen e luftës kundër korrupsionit dhe hajnisë ta kenë prioritet mbi prioritetet.

Prezantimi i një projekt-ligji konkret mbi vetingun e çdo politikani e pushtetari, bazuar tek konfiskimi i çdo pasurie të pajustifikuar, do të fitonte rrufeshëm besimin tek modeli i qeverisjes së re.

Do të ishte ideale nënshkrimi i një kontrate AntiKorrupsion nga çdo kandidat me përfaqësi qytetarësh sipas grupeve të interesit në zonat ku konkurojnë!

Ky qëndrim do të konfirmonte përgjegjshmërinë dhe seriozitetin e opozitës përballë shqiptarëve duke motivuar fort besimin e tyre.

Përgjegjshmëria dhe serioziteti janë dy kolonat themelore të moralit.

Morali i lartë është ajo çka kërkojnë më shumë se çdo gjë sot votuesit.

Morali përbën kontrastin më të fortë midis dy modeleve. Atij që duhet rrëzuar dhe atij që i duhet dhënë besimi.

Morali është avantazhi më i madh i PD dhe opozitës përballë amoralitetit, mashtrimit dhe inkriminimit të pushtetit.

Standarti i moralit duhet garantuar gjatë kësaj fushate, me seriozitet !

Projekti i një Ligji Vetingu të Politikanëve, do të garantonte seriozitetin e merituar për AntiKorrupsionin !

#25PrillZgjidhja 🇦🇱