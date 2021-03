Komisionerja e BE përgëzon Bashën për programin e arsimit: Axhendë e përqendruar tek kërkimi dhe inovacioni

Në kuadër të programit ‘SHQIPËRIA FITON ARSIMIN’, kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha dhe ekipi i tij i ekspertëve prezantuan platformën e arsimit online që përfshin 5 gjuhë të huaja falas dhe trajnimin e dyfishtë profesional në 20 disiplina të ndryshme për shqiptarët.

Prezantimi u bë ne nje takim online te organizuar nga ambientet e universitetit ‘Modul’ të Vienës, me pjesëmarrjen e Komisioneres së BE-së për Inovacionin, Arsimin dhe Rininë, Mariya Gabriela, dhe të rektorëve nga universitetet më të mëdha austriake si dhe përfaqësues dhe ekspertë shqiptarë dhe të huaj në këto fusha.

Komisonerja Gabriel deklaroi se arsimi kërkon një qasje vizionare dhe bashkëpunim më të thellë në nivelin europian.

MESAZHI I KOMISIONERES

“Faleminderit shumë, Dr. Basha, i dashur president i Universitetit, të dashur rektorë dhe zëvendësrektorë. Zonja dhe zotërinj, së pari jam e kënaqur që ju bashkohem sot. Urime për zgjedhjen e shkëlqyeshme të temës së diskutimit tuaj, edukimin. Unë mendoj se e ndajmë plotësisht mendimin se arsimi është çelësi për të tashmen tonë, për të ardhmen tonë dhe kjo është arsyeja pse unë e mirëpres shumë këtë diskutim.

Unë do të filloja duke thënë se arsimi cilësor dhe gjithëpërfshirës është themeli për përmbushjen personale dhe qytetarinë aktive. Ndihmon të rinjtë të gjejnë vendin e tyre në shoqëri dhe ekonomi dhe u jep atyre kompetenca, aftësi, njohuri të nevojshme për të lulëzuar në jetë.

Arsimi cilësor dhe gjithëpërfshirës siguron edhe më shumë se kaq. Do të zvogëlojë ikjen jashtë vendit të trurit. Kjo do t’u japë bizneseve një fuqi punëtore të aftë dhe ekonomive kombëtare dhe rajonale një shans më të mirë për të qenë konkurrues. Tani, më shumë se kurrë, arsimi duhet të vendoset lart në axhendën tonë politike. Kërkon vëmendje të veçantë, një qasje vizionare dhe bashkëpunim më të thellë në Nivelin Evropian kombëtar.

Ne duhet të ndërtojmë një sinergji të fortë midis kërkimit arsimor dhe inovacionit. Një sinergji e tillë është e domosdoshme nëse duam ta mbajmë Evropën të fortë, duke përfshirë këtu edhe fazën e sfidave globale, mposhtjen e një pandemie apo tranzicion të gjelbër dhe dixhital. Bashkëpunimi i fortë me Ballkanin Perëndimor, me Shqipërinë, ka qenë gjithmonë në thelbin e punës sonë dhe punën time personale. Unë kërkoj punë për forcimin e mëtejshëm të këtij bashkëpunimi dhe për t’i dhënë atij vrullin e ri në fusha të reja të portofolit tim, duke përfshirë arsimin, kërkimin dhe inovacionin. Sot do të doja të ndaja me ju se si synoj ta arrij këtë.

Së pari, në fushën e transformimit dixhital. Axhenda do të inkurajojë zhvillimin dhe zbatimin e strategjive arsimore dixhitale në rajon dhe mbështet trajnimin e mësuesve. Ne do të vazhdojmë me iniciativa të tilla si mundësia dixhitale e praktikave.

Ne kemi nevojë që të rinjtë tanë të kenë këtë përvojë e cila do të vazhdojë t’u japë studentëve të të gjitha disiplinave, mundësinë për të zhvilluar praktikën që u nevojitet për të pasur përvojën dixhitale të kërkuar nga tregu. Do të nxisë zhvillimin e qendrave rajonale të inovacionit dixhital, diçka që unë e fillova kur isha Komisionere për Dixhitalizimin dhe ajo që do të doja të bëja është të lidhë qendrat e inovacionit dixhital me qendrat e shkencës dhe teknologjisë, për të parë se si Instituti Evropian i Inovacionit dhe Teknologjisë, komunitetet e njohurive dhe inovacionit mund të punojnë së bashku.

Axhenda gjithashtu do të sigurojë një mundësi për pjesëmarrje më aktive të rajonit në fushën e arsimit evropian dhe bazuar në nismën e universiteteve evropiane, shpresojmë që të frymëzojë transformimin e sektorit të arsimit të lartë”.