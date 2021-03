Diaspora, letër eurodeputetëve, Bozo: Do luftoj për mandatin e tretë

Kandidatja e parë për deputete në listën e PS-së Luljeta Bozo, në fjalën e mbajtur prej saj, deklaroi se Partia Socialiste, gjatë kësaj kohe, ka ndërmarrë reforma të pakrahasueshme.

Bozo theksoi se në PS të gjithë do të luftojnë për mandat të tretë, duke shtuar se qeveria e tregoi veten me tërmetin.

Diaspora, letër eurodeputetëve

Diaspora për Shqipërinë e Lirë dhe Federata Vatra ka reaguar, pas deklaratave të kandidates për deputete nga radhët e Partisë Socialiiste të Shqipërisë, Luljeta Bozo, në lidhje me sigurën e Enver Hoxhës dhe për periudhën e komunizmit në vendin tonë.

Pikërisht, Diaspora për Shqipërinë e Lirë i ka dërguar një shkresë 60 euro-deputetëve, duke u shprehur se janë të tronditur sesi një kandidate për deputete relativizon periudhën e monizmit.

Në reagim, Diaspora për Shqipërinë e Lirë vlerëson se komunizmi në Shqipëri ka qenë izolimi më barbar kulturor, shoqëror dhe njerëzor që i ka ndodhur Shtetit Shqiptar që nga krijimi i tij.

Shkresa e Diasporës për Shqipërinë e Lirë dërguar 60 euro-deputetëve:

Diaspora për Shqipërinë e Lirë, së bashku me Qëndresa Qytetare dhe Pan Albanian Federation of America Vatra (the Hearth) DC Chapter të tronditur nga relativizmi i komunizmit nga znj. Bozo, iu drejtuan dje me shkresë mbi 60 eurodeputetëve të European Parliament dhe institucioneve të tjera të Bashkimit Europian, duke u bërë thirrje të shprehen në mënyrë kritike ndaj partive politike në Shqipëri, kandidatët e të cilave normalizojnë ndikimin shkatërrimtar dhe krimet e regjimit totalitar komunist në vend.

Izolimi më barbar kulturor, shoqëror dhe njerëzor që i ka ndodhur Shtetit Shqiptar që nga krijimi i tij, promovimi si arritje i vjedhjes së pronës private duke shkaktuar kollapsin më të madh ekonomik, por dhe anashkalimi i shkatërrimit shpirtëror me zhdukjen e insitucioneve historike dhe atyre të kultit, nuk mund të kalojnë lehtë dhe të relativizohen.

#asnjëemirëngakomunizmi

#asnjëjustifikimpërkrimet

#sistemivarfëruesivendit

#dënokrimetekomunimit

#kundërriciliklimittëfigurave