Sondazhi i tretë i “FTA” për 25 Prillin, opozita fiton dhe thellon me 9% diferencën me PS

Sa me shume afrohet dita e zgjedhjeve aq më shumë rritet diferenca mes opozitës dhe PS për rezultatin e zgjedhjeve. Në emisionin ‘Çim Peka LIVE’ po prezantohet sondazhi i katërt i kompanisë ‘Flame Tree Advisors’. Edhe gjatë këtij sondazhi qytetarët shqiptarë i janë përgjigjur pyetjes se për kë do të votonin nëse zgjedhjet do të zhvilloheshin sot.

38.5 për qind e qytetarëve do të votonin për koalicionin PD-Aleanca për Ndryshim. 38.9 për qind e qytetarëve do të votonin për Ramën dhe Partinë Socialiste

9.2 për qind e qytetarëve do të votonin për Lëvizjen Socialiste për Integrim (LSI). Koalicioni PD-Aleanca për Ndryshim do të fitonte zgjedhjet me 47.7 % të votave, ndërsa Rama do të merrte veç 38.9 për qind.