Blushi merr me qera TCH për 2 milion euro në vit!

Ish-Kryeministriu Berisha ka bërë publike një inforemacion nga televizioni Top-Channel sipas të cilit, ky televizion i është dhënë me qera vjetori Ben Blushit për 2 milionë euro në vit.

Arben Malavita merr me qera TCH per 2 milion euro ne vit!

Mirembrema Dr me Top CHenell ka ndodhe nje gje qe nuk ka ndodhe ndonjiher me nje media.Nje jave perpara eshte arritur nje marrveshje e me te cilen Ben Blushi drejtori i pergjitheshem i grupit te Top Mediave qe ju me te drejte e quani Arben Malavita ka marre me qera per 2 milion euro ne vit Top Chenelin.Ai sipas kotrates i jep pranares Vjollca Hoxha 175 mij euro ne muaj.Kete gje Blushi e tregon me mburrje dhe krenari neper tovolina me gazetar.

Lidhur me origjinen e parave ketu flitet se jane grupe trafiku te kontrolluara nga vet Rama qe kane dorzuar disa milion euro per kete qiramarrje.Vetem per rroge mujore te veten Blushi derdhe ne banke 100000€.keshtu qe shpenzimet tejkalojne mbi dy here e gjysem te ardhurat.Pra kemi te bejme me kamiona euro prapa te cilave ketu flitet se eshte vet Edi Rama.Ky akt ka krijuar pasiguri te madhe tek te gjithe ne punonjesit mbasi Blushi eshte vetem ligesi ndersa me Vjollcen ne si punonjes nuk kishim ndonjeher probleme. Vendosa te ju njoftoj se mediat nuk e japin lajmin kaq te pazakont e te pashembullt,ju lutem me ruani anonimatin me respekt te veçant per ju …