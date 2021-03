Berisha tregon se si e ka kaluar Covid-19

Ish-kryeministri shqiptar Sali Berisha në një intervistë për ABC News ka deklaruar se e ka kaluar COVID-19.

Berisha është shprehur se e ka kaluar në formën më të lehtë të mundshme dhe simptoma e vetme ka qenë kollë dhe pak temperaturë.

Ndër të tjera ai ka theksuar se pjesa më e mërzitshme për të në pandemi, ka qenë zbatimi i karantinës sa herë që takonte persona që ishin në kontakt me të infektuarit me COVID-19. Gjithashtu Berisha ka bërë apel që të gjithë të zbatojnë karantinën, pasi sipas tij është mënyra më e mirë për të eliminuar përhapjen e virusit.

“Unë kalova një grip në formën më të zakonshme. Kjo është dhe arsyeja e vërtetë që unë nuk e bëra publike, Unë thash nëse kjo kalon në stadin e rrufave të zakonshme unë nuk do ta bëj publik. Unë pata vetëm një shenjë që ishte një rrufë disa ditore dhe dy ditë kam pasur një temperaturë prej 37 e gjysmë. Në shkurt unë kam punuar çdo ditë njëlloj, nuk më ka cenuar aftësinë për punë. Shumë herë kam pasur shumë karantina pasi kisha kontakt me persona që kishin takuar të infektuar me Coronavirus. Aspekti më i vështirë ishte procesi i karantinës, ajo duhet të zbatohet dhe duhet të jemi seriozë”, ka thënë Berisha.

Ndërkohë pyetjes se, nëse i është afruar për të bërë vaksinën, ai është shprehur se vaksinën do e bëjë kur ti vijë grupmosha.

“Edhe po të më ofrojë nuk do e bëj. Vaksinën do e bëj kur të vijë grupmosha 76 vjeçare më 15 tetor, para kësaj date dhe moshe nuk do të bëj vaksinë. Kam përdorur mjetet më të zakonshme si në çdo rrufë dhe për pesë ditë kam përdorur Remdisiver dhe anti viral, pasi mjeku më tha se do të shkurtojë kohën. Unë e kalova në formën më të lehtë”, ka përfunduar ai.