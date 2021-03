Zotimet e Bashës: Do të kujdesem për problemin e naftëtarëve, teatri do të ngrihet ku ishte, ashtu siç ishte

Kryedemokrati Lulzim Basha, në vizitën që bëri në qytetin e Vlorës, u ndal në një bisedë me artistët.

Vëmendje mori diskutimi me aktorin e njohur Bujar Asqiriu, ku u prekën të gjitha problematikat e artistëve, por edhe dy problemet që ngriti aktori: keqtrajtimi i naftëtarëve dhe minatorëve të Bulqizës.

Bujar Asqiriu: Çdo njeriu duhet t’i ndërtojë me djersën e ballit, dua të shoh çdo shqiptar të pasur, të qeshur të lumtur dhe zot të familjes së tij, të pronës së tij

Lulzim Basha: Ky respekt vjen nga shkrirjet në mendjet e njerëzve, ku roli që ke luajtur si artist dhe personit tënd. Njerëzit me personat që nuk jetojnë më, e mishërojnë nëpërmjet artistëve.

Bujar Asqiriu: Artistët janë të pakënaqur nga politika, sepse i ka anashkaluar, edhe një teatër e rrafshuan. Tirana është pa teatër, kërkesa e BE thotë që për 100 mijë banorë duhet të ketë një tetarë, edhe atë që kishim e shkatërruan. Kërkojmë të ktheni teatrin aty ku ishte?

Lulzim Basha: Është zotimi im, aty ku ishte dhe ashtu siç ishte.

Bujar Asqiriu: Hajde prish një kishë dhe xhami, nuk e bën dot. Ata kanë dhe urrejtje për artistët.

Lulzim Basha: Ata e kanë bërë nga kompleksi që ka për artin dhe artistët. Minimumi që ky vjet ka detyrim është vlerësimi për ju. Një komb pa artistë, është një komb pa shpirt. Është e tmerrshme që nuk kanë gjetur kohën dhe respektin për artistët sepse paratë janë. Unë ju jap fjalën që kjo do të jetë një nga gjërat e para që do të ndryshojë. Artistët që kanë dhënë jetën për artin dhe kulturën do të kenë vlerësimin si në rajon.

Bujar Asqiriu: Kam dëgjuar me vëmendje planin tuaj për ekonominë, por shqiptarët duhet të jenë të qartë që nesër të gjithë ata që kanë vënë dorë mbi pronën publike dhe kanë mbushur xhepat, të gjithë të shkojnë përpara ligjit, vetëm atëherë ky popull do të bindet që ka drejtësi. Ndryshe nuk bëhet ky vend.

Lulzim Basha: Të garantoj që investimi ynë i parë është pavarësia e drejtësisë, duke bërë reformë të vërtetë dhe jo fallso. Pa luftuar korrupsionin Shqipëria nuk bën dot përpara, për këtë keni premtimin tim të hekurt dhe mbështetjen e ndërkombëtarëve. Të gjithë do të përplasen me ligjin, prandaj dhe 25 prilli është një garanci më shumë.

Bujar Asqiru: Kam dhe një plagë në zemrën time, të parën e kam për naftëtarët, të cilët i kanë dhënë miliona euro këtij vendi dhe sot treten, dobësohen dhe nuk jetojnë as me shtëpia të mira, as me jetesë të mirë. Cinizmi që dil nga greva dhe më takoni mua është cinizëm dhe urrejtje njerëzore. Nuk mund të jesh drejtues i një shteti pa dashur shqiptarin, vetëm me dashuri fitohet beteja. Pagat për ta duhet të jenë dinjitoze dhe minatorët e Bulqizës që jetojnë në kushte të mjerueshme, këto janë plagët e mia.

Lulzim Basha: E drejtë, është zotimi im që do të kujesem për këtë kategori.