Basha-Ramës: Prej 8 vitesh je i lidhur nga zinxhirët e krimit dhe të korrupsionit, të ka kapur dëshpërimi i humbjes

Në vizitën në Shkodër kreu i PD iu përgjigj interesit të gazetarëve lidhur me zhvillimet e fundit politike si edhe deklaratave të kreu të qeverisë, sipas të cilit Lulzim Basha, është i lidhur nga zinxhirët e Berishës e Metës.

“Sa i mirë është ai që e ka humbur toruar dhe e ka kapur dëshpërimi i humbjes, është i lidhur me zinxhirët e krimit dhe të korrupsionit tash 8 vjet. Është strumbullari i cdo të keqe që ka pësuar Shkodra, tani që po i vjen fundit, vetëm vjell vrer. Kjo është alternativa e Edi Ramës. Alternativa ime është e alternative e fitores”- u shpreh Basha.

Koalicion me Edi Ramën nëse asnjëra nuk siguron 71 mandate?

Nuk ka asnjë shans që shqiptarët të mos bëjnë atë që cdo shoqëri normale në këto kushte. Shqiptarët janë njerëz normal, në një qeveri jo normale. Kjo do marrë fund më 25 prill, Rama do largohet. Kam një angazhim nese nuk i mbaj në 4 vite nuk do kërkoj mandat të dytë.

A është PD një KÇK me LSI, sic thotë Edi Rama?

Nuk ka shqiptar që nuk e di kush i ka lënë në vend numëro këto 8 vite. ai vijon të bashkëpunojë me kriminelë. Ka policinë, shtetin, e gjithcka e nuk hyn në qytet pa praninë e bandave.