Rreziku nga vaksina AstraZeneca, Berisha-Ramës: Po luan me jetën e njerëzve!

Sali BERISHA

Loja me jete njerezish per qellime elektorale, nje akt i vertet çnjerezor.

Miq, nen mbikqyrjen direkte fizike te Xhahilit te Surrelit nisi dje vaksinimi i mesuesve me vaksininen Astra Zeneca, e cila pikerisht javen e fundit eshte ndaluar ne 8 vende per shkak te nderlikimeve fatale qe jane konstatuar edhe direkt pas injektimit te dozes se vaksines, gje te cilen OBSH dhe EMA po e studiojne me urgjence.

Ndonese nuk ka nje konkluzion per nje lidhje shkak-pasoje dmth se vdekjet pas vaksinimit kane si shkak direkt apo favorizues injektimin e vaksines, perseri 8 vende ne menyre te pavarur njera nga tjetra bllokuan injektimin e saj per shkak te koincidences gjersa te sqarohet natyra e ketyre fataliteteve.

Primum non nocere, parim themelor i mjeksise se te gjitha kohrave.

Kurse ne Shqiperi pikerisht ne kete klime nisi me garancine personale te papergjegjshme te Xhahilit te Surrelit injektimi i saj. Besimi i tij eshte marrezi e pavlere elektorale.

Pretendimi i tij prej xhahili se ne e kemi marre nga Suedia dhe se qeveria Suedeze nuk do lejonte kurre nje gje te tille eshte fund e krye injorance dhe per te kapur koken me dore. Kjo sepse:

Se pari jashte çdo imagjinate se as asnjera nga qeverite suedeze, britanike, belge, indjane, italiane etj nuk mund te akuzohen dhe nuk mund ti akuzoje njeri per nderlikimet e shfaqura pas injektimit te vaksinave te prodhuara ne vendet e tyre. Vaksina Astra Zeneca eshte e miraruar nga EMA dhe FDA etj etj por shfaqja e aksidenteve pas injektimit te saj ka bere qe te ndalohet ne 8 vende.

Pa asnje diskutim gjer ne nje sqarim te natyres se aksidenteve fatale, perjashtimi i lidhjeve te tyre me injektimin e vaksines, vendimi i vetem qe mund dhe duhet te merret ishte pritja e e perfundimeve te studimit. Por Edvini ne menyre te papergjegjshme zgjodhi per qellime strikt elektorale injektimin e saj tek mesuesit pavaresisht se kjo mund te sakrifikoje jete te tyre.

Se dyti, me garancine e tij personale per vaksinen ai faktoi dhe njehere se sa fallco dhe i keqperdorur eshte i ashtuquajturi komitet i kupoles se konfliktit te interesit, i cili mblidhet vetem per te bere amine-n e urdherave te Xhahilit te Surrelit siç deshmoi edhe me mbledhjen e tij te fundi qe me urdher por ne menyre absurde nuk shtoi asnje mase mbrojtese per variantin britanik, pranine e te cilit ne Shqiperi e fshihnin ne menyre kriminale prej 6 javesh treshja famzeze Xhahili i Surrelit-Ndrikull Hajnia dhe Ish kunata.

Ketu me poshte keni mesazhin e qytetarit dixhital dhe urdherin e autoriteteve italiane per ndalimin e perdorimit te vaksines Astra Zeneca ne territorin e Repubikes se Italise. sb

Mirëmbrëma Doktor Berisha. Ne Itali i kanë bllokuar vaksinat AstraZeneca. Kurse qeveria shqiptare thote se vaksina është e sigurt. Mos është ba Doktor, Professor apo Shkenctar Edivin Rama? Ju përshëndes përzemërsisht. S.P

Ketu me poshte keni vendimin e autoriteteve italiane per ndalimin e vaksines Astra Zeneca ne te gjithe teritorin e Italise!

Pas njoftimeve te disa ngjarjeve te padesherueshme ne qe jane shfaqur ne lidhje kohore me administrimin e te kontigjentit ABV 2856 te vaksines Asrta Zeneca Anti Covid 19,AIFA kam vendosur qe me qellime perkujdesi te ndaloj perdorimin e keti kentigjenti ne te gjith teritorin kombetar.Cilido qe desheron te kete mbi kontigjentin e terhequr nga perdorimi te vaksines Astra Zeneca

A seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi, in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti al lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca anti COVID-19, AIFA ha deciso in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo di tale lotto su tutto il territorio nazionale.

Chiunque volesse avere informazioni sul lotto di vaccino Astra Zeneca ritirato, può rivolgersi al Numero Verde Regionale.

Saluti Urp