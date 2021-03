Meta përplaset me policinë bashkiake

Presidenti Ilir Meta është përplasur keq me policinë teksa futet me forcë në zyrat e FRD. Ai ka dalë në mbrojtjen e drejtuesve të FRD-së, Sali Shehu. “Dilni përjashta se do ju çoj në burg me duart e mia”, dëgjohet të thotë Meta në video

Shehu thotë se sot policia Bashkiake dhe ka ndaluar hyrjen në këtë godinë me argumentin se është e amortizuar, por sipas Shehut është një goditje politike në mes të fushatës.

Shehu shprehet se do të bëjë kallëzim për Bashkinë e Tiranës dhe Policinë Bashkiake. Kjo seli ka qenë e PD-së, e cila është në prill të vitit 2016, siç është shprehur Shehu, unë kam kaluar ligjin FRD-së.