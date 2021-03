Malltezi denoncon skandalin: Top Channel, 78 milionë lekë në një muaj nga inceneratorët

Mafia e plehrave me TV kombëtar në shërbim!

Jamarbër Malltezi

Top incenerator Blushi u pagua nga mafia e plehrave për dy emisionet lëtyre për të lavdëruar megavjedhjen 430 milion € me inceneratorët dhe monopolin e gjithë llojeve të mbetjeve në Sharrë!

Zoto-Mërtiri-Blushi ortakët që po përlajnë qindra miliona euro i paguajnë haraç Top inceneratorit që të propagandojë gjoja emision e jo reklamë!

Trishtim ku e çoi korrupsioni me mafien e plehrave një TV me emër. Pika 1 e programit te PD-së për mjedisin është Transparencë & Llogaridhënie për vjedhjen e rëndë me inceneratorët!

Me qindra miliona € mund të rriten pagat e pensionet, të rimbursohen familjarët që humbin miliona duke u përballur me Covid.

Malltezi shkruan në Facebook se TCH, është paguar 7.878.768 milionë lekë në muajin nëntor të vitit 2020