Basha: Ndryshimi do të vijë përmes pjesëmarrjes masive në votime

Pikat e forta të deklaratës së Bashës

Basha: Me listën e miratuar dje, PD me aleatët nisi marshimin drejt ndryshimit, Këto 8 vite gjëja më e tmerrshme ka qenë vrasja e shpresës. Me 25 prill ndryshimi që po vjen ska vetëm fytyrën e kandidatëve, por të të gjithë shqiptarëve që duan ndryshimin

Basha: Lista jonë, kandidatë me integritet të lartë. Ata që nuk duan ndryshimin, duan të vazhdojnë të fitojnë në kurrizin tuaj. Kjo fasadë nuk fsheh dot keqmenaxhimin e pandemisë as vjedhjet milionëshe të një grushti njerëzish.

Basha: Rama ngriti një fasadë për Arben Ahmetajn, Damian Gjiknurin, Olta Xhaçkën. Pa largimin e tij, gjithçka është e pasigurt. Nuk ka të ardhme me Edi Ramën.

Basha: Pas 8 vjetësh, e vetmja gjë që ofron Edi Rama është fasada. Pas fasadës, fshihen hajdutët e parave të shqiptarëve dhe bandat. Nuk ka reflektim, por pengmarrje totale të shpresës për ndryshim në PS.

Basha: Më 25 prill, ndryshimi ka formën dhe fytyrën e mijëra shqiptarëve me sytë nga Aleanca për Ndryshimin. Kriteret që mishërojnë kandidatët e listës fituese, sfidat e Shqipërisë.

Basha: Me 25 prill largojmë Edi Ramën dhe fillojmë ndryshimin me një plan pune që do të vihet në zbatim nga ekspertët më të mirë. Do jetë një program ndryshimi për Shqipërinë dhe shqiptarët

Basha: Lista jona, fytyra njerëzore e politikës. Ndryshimi do vijë përmes pjesëmarrjes masive në votime. 25 prilli do të jetë ditë ndryshimi e të gjithë shqiptarëve, do të jetë ditë e fitores së çdo shqiptari

Basha: Dëshirën për ndryshim e prek kudo ku shkoj. Është dëshira e gjithë shqiptarëve të cilën duan ndryshimin e ekonomisë, jetesës së tyre, ndryshimin e Shqipërisë

BASHKËBISEDIMI I PLOTË I KRYETARIT TË PD, LULZIM BASHA, ME GAZETARËT

Faleminderit për orët e gjata mbrëmë gjithsecilit prej jush, ja tek jemi bashkë pas 24 orëve nga ato të veçantat që ngërthejnë të gjithë vëmendjen e publikut tek çfarë po ndodh në selitë e partive politike, njësoj si shumë prej jush besoj, dhjetëra herë qindra herë më shumë edhe unë kam marrë me qindra mesazhe, një pjesë e të cilave nuk kam arritur dot as t’i hap e jo më t’i lexojë.

Por para se të fillojë këtë bashkëbisedim me ju, një konstatim të cilin e gjej në ato mesazhe që kam të mundur t’i lexojë dhe që kanë të bëjnë me udhëtimin që nisëm dje drejtë ndryshimit, përmes listës së Partisë Demokratike. Listë ndryshimi, listë fitoreje, listë për normalitetin, listë për t’i dhënë fund ngecjes 8 vjeçare të Shqipërisë, listë për të përfaqësuar me integritet, me përkushtim, të vërtetë dhe qytetarë. Me një ndërthurje të përvojës politike dhe energjisë dhe të suksesit profesional dhe mbi të gjitha të dëshirës për t’i kthyer qytetarëve të këtij vendi vendin e tyre. Këto, padiskutim kanë qenë dhe kriteret bazë mbi të cilat është bazuar një proces i gjatë dhe transparent në të cilin kanë marrë pjesë mijëra demokrate dhe demokrat dhe mijëra kandidatë pretendonte dhe kandidat.

Dua t’i falënderoje të gjithë nga zemra! Janë tregues potencial i vlerave të jashtëzakonshme i resurseve të jashtëzakonshme njerëzore që Partia Demokratike disponon ndryshimit që po vjen. 25 prilli do të jetë dita e nisjes së këtij ndryshimi. Këtë e ndjej kudo, në takimet ku më keni shoqëruar, në takime spontane në rrugë gjatë gjithë këtyre ditëve dhe javëve të ngarkuar siç ishte kjo e hartimit të listave, e ndjej, e shoh, e prek kudo. Dëshirën për ndryshim të shqiptarëve nuk e fsheh dot askush, madje as shprehjet dhe as fytyra e atij që është dhe simbolizon të keqen dhe problematikën e vendit në këto 8 vite. Dhe se kam fjalën vetëm për sot, se sot ka patur edhe arsye të tjera.

Po le të mos merrem me të paktën për një moment, nëse më lejoni s’merrem fare dhe t’ju shpreh ju dhe përmes jush të gjithë qytetarëve se me listën e miratuar dje Partia Demokratike së bashku me aleatët e aleancës për ndryshim dhe Lëvizjen Socialiste për Integrim finalizojmë hapat e fundit përgatitor dhe nisim së bashku marshimin drejt 25 prillit, ditës së ndryshimit, bashkë për ndryshimin, bashkë për fitoren, jo thjesht të koalicionit opozitar, por të çdo shqiptari.

Ky ka qenë motivi dhe kjo është e vërteta që përshkon listën e kandidatëve të Partisë Demokratike në çdo qarkë nga fillimi deri në fund. Problemet e vendit janë shumë të mëdha, ato janë thelluar dhe përkeqësuar nga viti në vit në këto 8 vite, dhe një nga të këqija më të mëdhaja të kësaj periudhe të tmerrshme për shumicën dërrmuese të shqiptarëve, është vrasja e shpresës dhe vrasja e besimi tek politika si instrument ndryshimi.

Po në qoftë se nuk ndryshojmë përmes artit politik, përmes përpalljes me të keqen, përmes vënies në dispozicion të gjithçkaje, kurajës politike të demokratëve të sprovuar, eksperiencës politike të shumë e shumë prej atyre që janë në listë e atyre që nuk janë në listë, dhe që i falënderojë dhe do vazhdojnë të jenë pjesë e ekipit për ndryshimin e Shqipërisë pas 25 prillit. Të atyre që përfshihen pasi kanë dhënë një kontribut të spikatur në fushat e tyre, qoftë shkencë, art, kulturë, sipërmarrje, por që i bashkon një gjë, integriteti. Integriteti moral dhe kurajo për të shërbyer. Sepse është si shërbim që ne dhe unë e shohim politikën dhe jo si një privilegj apo mundësi për të grabitur dhe mbi grabitjen pastaj për të ndërtuar një sistem që e ka kthyer Shqipërinë në çifligun e 5 vetëve dhe ka skllavëruar një popull të tërë. Kjo merr fund më 25 prill.

Më 25 prill, ndryshimi që po vjen nuk ka thjesht formën dhe fytyrën e ekipit të kandidatëve për deputet, po të qindra mijëra shqiptarëve që kanë kthyer sytë e shpresës dhe të besimit tek Aleanca për Ndryshim dhe Opozita e Bashkuar që kërkojnë me doemos të drejtën elementare të njeriut për të ndërtuar jetën e tyre në shtëpinë e tyre, në vendin e tyre, që duan të frenojnë problemet e tmerrshme të pandemisë dhe të ekonomisë, të largimit masiv të të rinjve. Probleme të jashtëzakonshme që kërkojnë kurajo të jashtëzakonshme dhe përgatitje të madhe profesionale. Këto janë kriteret që mëshirojnë kandidatët tanë të listës fituese të 25 prillit.

Natyrisht nuk do të jetë një betejë e lehtë, je vetëm për faktin se qeveria në ikje dhe kryeministri në ikje përsëri e kanë vënë bastin tek njerëzit pa integritet, te njerëzit të cilët edhe në kohë pandemie kanë vjedhur bukën e fëmijëve me tendera sekret, tek ata që duhet të ishin sot para SPAK-ut për vjedhjen e votave, tek ata që kanë vjedhur paratë e rindërtimit të cilët fshihen pas një fasade të rremë që Edi Rama e ka ngritur duke abuzuar me figura të ndryshme pas të cilave fshihen këta njerëz; Arben Ahmetajt, Damian gjiknurët, Olta Xhaçkat dhe vet kryeproblemi pa largimin e të cilit nuk ka ndryshim. Pa largimin e Edi Ramës nuk ka ndryshim!

Nuk ka ndryshim për arsyen e thjshtë, sepse njësoj siç ka ndërtuar gjithçka në jetën e tij, edhe lista e tij është një fasad pas të cilës janë këta njerëz. Nuk ka të ardhme me Edi Ramën dhe me shërbëtorët e tij të cilët kanë grabitur qindarkat e fundit të çdo shqiptari dhe e kanë zhytur vendin në një varfëri të papërballueshme. Diku edhe nuk i ka shpëtuar dot mundësisë për të ngritur një fasadë. Kudo duket dora e krimit dhe të bandave, mjafton të shohim qarkun e Durrësit, kandidatin e Avdylajve, Çyrben e famshëm të përgjimeve të Bildi-it, kandidatin e bandave të tjera të Shijakut dhe të Durrësit Ndraxhen gojëkyçur, dhe natyrisht Rahman Rajën emër tashmë i njohur edhe ndërkombëtarisht për atë që përfaqëson. Po përmend këto tre emra, po shumë të tjerë janë fshehur pas fytyrave anonime që përfaqësojnë këto klane kriminale. Kjo është Shqipëria e të ardhmes? 8 vite në pushtet kjo ka qenë oferta e Edi Ramës, këta njerëz e kanë qeverisur, këta njerëz e kanë patur pushtetin, prandaj jemi sot këtu.

Pas 8 vitesh, e vetmja gjë që ai ofron është një fasadë, një cipë, një çarçaf i arnuar poshtë të cilit gëlojnë hajdutët e mëdhenj të ekonomisë shqiptare dhe të xhepave të shqiptarëve dhe bandat e krimit të organizuar me shpresën se kështu do t’i hedhin hi syve atyre që e duan ndryshimin dhe po presin të shohin nga do vij ndryshimi. E pra, prej ditës së sotme dhe deri në momentin e bërjes transparente të listës të Partisë Demokratike, ndryshimi duket qartë. Integriteti i lartë moral i çdo kandidati. Përkushtimi për t’i shërbyer qytetarëve, qofshin politikan me përvojë, aktivist politik, aktivist shoqëror në mbështetje të kauzave të mëdha, qofshin njerëz të respektuar të artit dhe të kulturës, shkrimtare dhe shkrimtarë, publicist, zëri i shoqërisë në media, shkencëtarë, akademik, intelektual, të rinj, student, sipërmarrës, na bashkon një gjë; të jemi energjia dhe shpresa e kthyer në realitet e çdo shqiptari se pas 25 prillit ndryshimi do të jetë i prekshëm për të gjithë.

Për të gjithë shqiptarët, për shumicën dërmuese të njerëzve që janë sot peng për 8 vite i pasurimit të pesë klientëve të Edi Ramës dhe atij vet, dhe korrupsionit, qeverisë më të korruptuar siç e ka cilësuar raport pas raporti edhe javët e fundit. Ndryshimi do të vij edhe për ata socialist zemërthyer, të cilët sot e shohin fare qartë që jo vetëm nuk ka reflektim, po ka pengmarrje totale edhe të shpresës për ndryshim. E pra atyre po ju them, mos jeni zemërthyer, ndryshimi po vjen edhe për ju. Sepse më 25 prill nuk do të fitojë thjesht dhe vetëm Partia Demokratike aleanca dhe koalicioni ynë, por do të fitojë çdo shqiptarë. Ata që nuk e duan këtë ndryshim, janë ata që duan të vazhdojnë në kurrizin tuaj dhe të gjithë shqiptarëve. Ata duan Status Quo-n, ndaj janë fshehur poshtë çarçafit të arnuar, ndaj kjo fasadë të cilën e panë që në orën e parë edhe vet socialistët.

Nuk e mbulon dot dështimin e Edi Ramës, nuk i fshin dot 8 vite premtime dhe mashtrime.

Nuk shkul dot nga mendjet e njerëzve keqmenaxhimin e tmerrshëm të pandemisë.

Abuzimin me paratë e tyre, zhvatjen e parave nga xhepat e tyre në një kohë kur gjithë vende fqinje po i ndihmojnë të kurohen duke u dhënë subvencione të drejtpërdrejta familjeve dhe bizneseve. Dështimin me rindërtimin, vjedhjen dhe abuzimin qindra milionësh, pra përfitimet e një grushti njerëzish. Ky grusht njerëzish nuk do që Shqipëria të ndryshojë dhe kjo është arsyeja se 8 vite pasi mori pushtetin Edi Rama është në vendnumëro edhe me procesin e Integrimit Europian të vendit. Sepse Edi Rama dhe integrimi Europian i vendit janë në konflikt të hapur me njëri-tjetrin.

Integrim do të thotë transparencë dhe jo tendera sekretë. Integrim do të thotë normalitet, njerëz normal të devotshëm dhe profesionist dhe jo kriminel, hajdut në parlament dhe në qeveri.

Integrimi Europian do të thotë drejtësi me duar të zgjidhura që nuk i mbron por i ndëshkon politikanët e lidhur me krimin dhe korrupsionin. Ndaj dhe 25 prilli do të jetë dita kur ekipi fitues do të pres nyjën Gordiane që e mban Shqipërinë të lidhur duke larguar Edi Ramën. Në fakt kot është munduar, jo vetëm për faktin që kriminelët janë ashiqare, siç e përmenda në listën e Durrësit, që hajdutët me damkë dhe njerëzit e kapur duke blerë vota nga Arben Ahmetaj tek Damian Gjiknuri, tek Olta Xhaçka me shokë, janë po kështu ashiqare, por të gjithë e dimë që edhe nëse do kishte pasur kurajon të sillte një listë cilësore, asgjë nuk do të ndryshojë pa larguar Edi Ramën.

Vetëm largimi i Edi Ramës i hap rrugë ndryshimit. Por sfida e ndryshimit, beteja për ndryshimin nuk mbaron por fillon aty. Më 25 prill largojmë Edi Ramën dhe fillojmë ndryshimin e vërtetë për çdo shqiptarë. Përmes një programi të vërtetë të hartuar nga më shumë se 500 specialist për më shumë se 30 sektorë të ndryshëm të shpalosur pjesërisht madje, se ka akoma pjesë të pashpalosura, të diskutuar me të gjitha grupet e interesit, me të gjithë qytetarët dhe që do të vihet në jetë nga një ekip që do të përbëhet nga ekipi fitues i zgjedhjeve të 25 prillit, kandidatët tanë me vlerat më të larta njerëzore, qytetare, që spikasin me përgatitjen e tyre personale dhe kontributin e tyre ndaj shoqërisë dhe nga ekipi edhe më i madh i atyre që sot nuk janë në listë por që nesër do jenë pjesë e zbatimit të këtij programi. Program ndryshimi për Shqipërinë dhe të gjithë shqiptarët.

Nuk ka gjë që më jep më shumë energji ditë për ditë sesa kurba rritëse e atyre, padurimin e të cilëve përcjell ndryshimin e vërtetë, ka arritur në rekorde të pa njohura jo vetëm në këto 15 vite por gjatë gjithë 30 viteve të tranzicionit. Nuk ka privilegj dhe përgjegjësi më të madhe për mua se sa bashkë me ekipin tonë fitues të 25 prillit ti prijmë kësaj aspirate për ndryshim. Dhe në funksion të këtij angazhimi, në funksion të misionit për ndryshim qëndron edhe angazhimi im personal që tashmë merë formë edhe me ekipin tonë fitues të 25 prillit.

Nëse nuk i mbajmë zotimet dhe angazhimet tona unë nuk do të kërkoj një mandat tjetër sepse ky duhet të jetë morali i vërtet i raportit të politikës me qytetarët. Politikë me fytyrë njerëzore. Kjo është lista jonë, fytyra njerëzore e politikës. Fytyra njerëzore e politikës është hapi i parë për të çliruar institucionet e kapura nga politika dhe për ti kthyer ato qytetarëve. Unë do t’ia kthej, ne do t’ia kthejmë institucionet qytetarëve. Ne do t’ia kthejmë administratën qytetarëve, ne do t’ia kthejmë shtetin qytetarëve, ne do t’ia kthejmë ekonominë dhe resurset shqiptarëve.

Kurrë nuk e kam vënë në dyshim sepse beteja nuk filloj as para një muaj as para një viti se Partia Demokratike ka gjithë forcën dhe energjinë e kapacitetet për të marrë përsipër barrën e ndryshimit po sot pas shpalljes së listës tonë jam më i bindur se kurrë se bashkë me të gjithë shqiptarët që do të fitojnë në 25 prill ne do ta bëjmë ndryshimin realitet për familjet e tyre, për fëmijët e tyre dhe për të gjithë bashkëkombësit tanë, emigrantët të cilët fatkeqësisht kësaj radhe për shkak të kulisave të pushtetit u privuan nga vota por që unë dua ta përsëris zotimin tim, me reformën e vërtet elektorale pas procesit të 25 prillit do të jenë pjesë e familjes tonë edhe në vendimmarrjen politike.

Bashkë do ta sjellim ndryshimin për Shqipërinë, ndryshimin që duan shqiptarët, ndryshimin që na duhet për t’ia dalë të zhbëjmë dështimet e këtyre 8 viteve. Ndaj, dua t’ju uroj të gjithë kandidatëve të Partisë Demokratike, të Aleancës për Ndryshim dhe aleates tonë Lëvizjes Socialiste për Integrim një fushatë të mbarë derë më derë me vëllezërit dhe motrat tona anëemban, me të gjithë qytetarët pa dallim, me të gjithë ata që kërkojnë ndryshimin që janë sot shumica absolute e shqiptarëve për të bërë realitet aspiratën dhe shpresën e një Shqipërie që i takon çdo shqiptari, të një Shqipërie të çliruar nga pengmarrja, dështimet dhe mashtrimet 8 vjeçare të Edi Ramës dhe humbjes që do të vulosin në 25 prill tё gjithё shqiptarët e bashkuar ju faleminderit.

Pyetje: Pse i keni dhёnё mё shumë peshё nё listën tuaj figurave politike përpos dhe shumë prurjeve nga bota akademike nga fusha e artit dhe e kulturës mendoni, e shikoni kёtё nё fakt si njё strategji politike nga ana e juaj pёr tё rikthyer nё pushtet demokratët pas 8 viteve tё qëndrimit nё opozitë dhe sa mandate deputetesh mendoni se do tё merrni? Cili ёshtё objektivi juaj, pyetja e parё.

Lulzim Basha: Pa pikё dyshimi qё ndryshimi do tё vijё falё pjesёmarrjes masive tё shqiptarёve me votё kёtё e dёgjoni ditё pёr ditё, kёtё e dёgjojё kudo qё dal, me ju me kamerat tuaja, vetёm kur dal edhe ata qё kalojnё shpejt me njё automjet unё dёgjoj dy fjalё: “Rama Ik”. Pra ndryshimi do tё jetё i thellё, edhe ata qё nuk e thonё dot me gojё sepse kanё frikё se ikin nga puna nё adminsitratёn e shtetit apo i’u vjen tatimori dhe ju mbyll biznesin me tё cilin mbijetojnё edhe ata tё gjithё kanё njё dhe vetёm njё aspiratё dhe janё tё qartё pa largimin e Edi Ramёs nuk ka ndryshim. Tetё vjet dёshtime, 8 vjet mashtrime. Vendi mbeti i fundit nё Ballkan nё çdo fushё qё ka tё bёjё me njerёzit. Ekonominё katastrofё, papunёsia nё rritje, emigracioni 12 herё mё i lartё se nё Serbi, investimet e huaja 10 herё mё pak se nё Maqedoninё e Veriut. Tё vetmit qё lulёzojnё dhe pasurohen janё Edi rama dhe oligarkёt e tij.

Ndaj 25 prilli do tё jetё ditё ndryshimi plebishitar, qё do tё thotё ditё e njё ndryshimi tё thellё popullor qё shkon pёrtej edhe sondazheve mё optimiste sepse shqiptarёt do tё votojnё pёr ndryshiminsepse ndryshimi bёhet dhe arrihet me votё dhe Edi Rama kёtё e di dhe prandaj ka frikё votёn. Prandaj dhe bёri bёri mijёra lojёra pёr tё provokuar deri bojkotin e zgjedhjeve nga opozita, prandaj dhe ndryshoi nё mёnyrё tё njёanshme si asnjёherё nё 30 vite kodin dhe kur asnjёra prej tyre nuk i eci risolli prap njerёzit e listave tё zeza tё Departamentit tё Shtetit me shpresёn se kёta do ta ndihmojnё ta kthejnё Shqipёrinё nё pashallёkun e vet privat sepse gjё tjetёr pas 25 prillit me Edi ramёn nuk mund tё ketё. Edhe sot, pashallëk është.Ka më shumë pushtete se cdo njeri pas Enver Hoxhës dhe ja ku është rezultati. Papunësia në ekstrem, të rinjtë largohen, ekonomia në kolaps. Ndaj, është fare e qartë. Mund të ishte ulur këtu çdokush nga qytetarët dhe ta thoshte me të njëjtat fjalë që po jua them dhe unë. Pa larguar Edi Ramën nuk ka ndryshim. A ka nevojë Shqipëria të ndryshojë?! A po shkojnë gjërat keq e më keq?!

Sigurisht që po. 25 Prilli do të jetë ditë e fitores së çdo shqiptari. Ajo që më angazhon dhe më ngarkon mua me përgjegjësi mua dhe ekipin tim me një përgjegjësi të jashtëzakonshme, më një barrë të jashtëzakonshme është që ti përmbahemi dhe të zbatojmë çdo angazhim që kemi marrë para shqiptareve. Çdo angazhim dhe të rivendosim besimin tek politika si instrument ndryshimi se politika prandaj ka lindur. Njeriu i vetmuar apo qeniet e tjera nuk kanë nevojë për politikë. 2 njerëz është politikë, është komunikim. Është të bindim njëri-tjetrin çfarë është më e mira. Të zgjedhim rrugën më të mirë e të ecim përpara. Ta korrigjojmë atë. Dhe instrumenti më i mirë për ta ndryshuar vendin është një politikë normale, me një ekip normal, me një plan normalizimi, mirëqenie, nxjerrje nga kriza, rimëkëmbje ekonomike siç është ai që kemi prezantuar përpara qytetarëve shqiptarë. Bashkë me këtë ekip, ndryshimi do të marrë përmasat më të thella, jam i bindur që kemi njohur ndoshta që nga viti 1992.

Gazetarja: Pyetja e dytë: Kryeministri Rama e ka cilësuar në fakt listën e kandidatëve të Partisë Demokratike dhe të opozitës si afirmim të fosilizimit. Keni një koment në lidhje me këtë?

Lulzim Basha: Fytyra e Edi Ramës sot fliste vetë, nuk ka koment. Shikoni fytyrën e tij dhe nuk ka komente. Po, nuk është përgjegjësia e askujt tjetër përveç se tij që sot ishte tamam si njeriu I varur nga litari i krimit që e mban në qafë prej 8 vitesh. Sot ai doli edhe një herë para çdo shqiptari ashtu siç është, peng i krimit, peng i interesave të oligarkisë dhe shkaku kryesor i dështimit dhe I ngecjes së Shqipërisë në baltë për 8 vite. Para listës tonë të mbushur me njerëz me integritet, më profesionistë të zotë, me njerëz me eksperiencë dhe me prurje të reja patëm sërish hajdutët e këtyre tetë viteve dhe bandat me të cilat ka grabitur dhe ka shantazhuan qytetarët, bizneset, ka bërë ligje speciale për të grabitur arkën e shtetit, pra nuk ka nevojë të bëj shumë komente unë sepse ,mendoj që komenti më i mirë është vetë fytyra e tijë sot dhe nevoja për të qëndruar tre orë në psikoterapi para kamerave por psikoterapia më e mirë do të jetë 25 prilli dita kur Shqipëria do të çlirohet nga ai, dita e ndryshimit, dita e fitores për çdo shqiptar edhe për ata socialistë që ndihen akoma të pengmarrës nga krimi brenda partisë së tyre dhe brenda shtëpisë së tyre. Ata ne kurajo që e kanë ngritur zërin dhe ata që e kuptojnë që presin çlirimin e partisë së tyre nga krimi dhe çlirimin e Shqipërisë nga pengorja për të dhënë dhe ata mendimin e tyre ashtu si do ta thotë çdo shqiptar.

Pyetja: Nëse më lejoni edhe një pyetje të fundit, ju e quani listë fitoreje, listë ndryshimi po nëse në betejën e 25 prillit do të mundeni sërish nga Edi Rama do të jepni dorëheqjen si kryetari i Partisë Demokratike ? Faleminderit!

Lulzim Basha: Pyetja e ka përgjigjen brenda, a mendojnë Shqiptarët se vendi po shkon në drejtimin e duhur, a mendojnë shqiptarët se punët po na shkojnë mirë, a mendojnë shqiptarët se Edi Rama ka shkëlqyer edhe i ka kryer detyrat e veta, a mendojnë shqiptarët se kemi 300 mijë vende pune shtesë, shëndetësinë falas, legalizimet falas, arsimin e lartë falas. Brenda kësaj është përgjigja, çfarë s’ka bërë për tetë vite nuk ka për ta bërë më, këtë sot e di edhe një fëmijë 6-vjecar e jo më shqiptarët që janë të mençur dhe do ta provojnë me votën e tyre me 25 prill. Këtë gjë unë e prek kudo, dëshirën e papërmbajtur për ndryshim, nuk ka ndryshim pa larguar Edi Ramën, largimi Edi Ramës është ndryshimi, është fitorja e çdo shqiptari

Pyetja: Rugova… Shijak Televizion. Zoti Basha, lista e Partisë Demokratike dhe e aleatëve a është në harmoni me procesin e përzgjedhjes dhe sa konkurrues është kjo përballë kundërshtarëve politikë ?

Lulzim Basha: Është përsëri përballja e të gjithë Shqiptarëve dhe një grushti njerëzish. Një grusht njerëzish e kanë marrë peng Shqipërinë, Edi Rama bashkë me pesë oligarkë dhe pesë banda e kanë marrë peng Shqipërinë. E patë raportin e Departamentit të Shtetit para një jave apo jo ? Raportin e para disa javëve nga këshilli i Europës. Korrupsioni i lartë i qeverisë është arsyeja pse në Shqipëri ka pastrimin më të lartë të parave në Ballkan, është një nga vendet me pastrimin më të lartë të parave në botë, prandaj s’ka investime, prandaj s’ka punësim, prandaj s’ka shëndetësi cilësore, prandaj s’ka arsimim, pse ? Sepse pesë njerëz me në krye Edi Ramën e mbajnë vendin peng. Përballë këtij dhe këtyre pesë njerëzve janë të gjithë, të gjithë, sipërmarrës të mëdhenj e të vegjël, njerëz në nevojë ekonomike, shtresa të mesme, profesioniste, të rinj e pensionistë, fermerë dhe biznes i vogël, të gjithë. E gjithë Shqipëria vuan për shkak të kësaj, një njeri me pesë njerëz ka marrë peng Shqipërinë dhe sado të jetë përpjekja për t’i hedhur bojë të njëjtës përbërje të Ahmetajve, Gjiknurëve dhe hajdutëve të tjerë dhe një grushti kriminelësh prapë se prapë është i njëjti grup me në krye Edi Ramën.

Asgjë s’ka për të ndryshuar sa kohë që nuk largohet Edi Rama. Përballë kësaj kemi një ndërthurje të eksperiencave politike, të kontributeve shoqërore, të suksesit në sipërmarrje, të përballjes në kauza të mëdha qytetare, rinore, studentore. Të shërbimit me devotshmëri nga auditorët e universiteteve tek spitalet dhe tek pavionet dhe tek shëndeti i fëmijëve. Një listë qytetare, një listë normale, një listë njerëzish të përgatitur dhe të sprovuar për t’i bërë ballë sfidave të mëdha dhe kauzave të mëdha që shkojnë përtej interesave të ngushta politike. E gjitha kjo pra, ngërthen dëshirën për ndryshim të shumicës dërrmuese të shqiptarëve përballë listës që do ta mbajë Shqipërinë këtu ku është dhe këtu ku ka qenë 8 vite me radhë.

Pyetja: Zoti Basha, kundërshtari juaj politik krahas shpalosjes së emrave ditën e djeshme, shpalosi edhe disa objektiva konkretë për numrin e mandateve që Partia Socialiste synon në zgjedhjet e 25 prillit dhe objektivi bazë sipas tij ishte 78 mandate dhe objektivi më optimist 88 mandate. A ka Partia Demokratike objektiva konkretë se sa mandate pretendon të marrë me 25 prill ?

Lulzim Basha: Pa diskutim, të gjitha shtabet elektorale të Partisë Demokratike, natyrisht edhe në koordinim edhe me Aleancën për Ndryshim dhe Lëvizjen Socialiste për Integrim kanë objektiva shumë të qarta të cilat do të çojnë në maksimizimin e votës. E rëndësishme është që çdo shqiptar që do ndryshim të shkojë në kutinë e votimit dhe të votojë më 25 Prill. Kjo është thirrja ime për të gjithë ata që duan ndryshimin. Për ju qytetarë që doni ndryshimin ka vetëm një rrugë, më 25 Prill të gjithë në kutitë e votimit dhe nëse kësaj thirrje i përgjigjet çdo shqiptar që do ndryshimin, nuk ka po e them dhe njëherë. Sondazhi më optimist në botë ta mbërthejë dimensionin e ndryshimit të madh që do të vijë, që do të jetë edhe momenti i fitores së çdo shqiptari, jo thjesht i koalicionit tonë.