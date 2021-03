Berisha publikon fotot: Taulant Balla fushatë elektorale me vrasës dhe banditë!

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar fotot e Taulant Ballës me trafikantin e dënuar për vrasje në Itali, Astrit Sufali duke bërë fushatë për Partinë Socialiste.

Kryetari i Grupit parlamentar të PS, Taulant Balla shfaqet në krah me Astrit Sufalin, një vrasës i dënuar me 20 vjet burg në Itali, që gëzon lirinë në Shqipëri falë ndërhyrjeve në drejtësi.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Fushate elektorale me vrases dhe bandite!

Taulant Bego Yaris fushate me vrasesin Astrit Sufali, i cili eshte i denuar per vrasje me 20 vite ne Itali. Sufali i theu nofullen para nje jave policit te patrulles ne Bradashesh. Bote e krimit.

Lexoni mesazhet dhe shikoni fotot e qytetarit dixhital. sb

Zoti berisha te merkure ne Peqin Taulant Bego ka pas nje takim elektoral ne kodrat e zaptuara me force nga Astrit Sufali, i cili eshte i denuar me 20 vjet burg nga drejtesia Italiane per vrasje (denim i cili nuk eshte kryer kurre sepse nen presionin dhe nderhyrjen direkte te Taulant Begos drejtesia e korruptuar nuk e zbatoj urdherin e ekstradimit ) .

Para nje jave ky kriminel i theu nofulken nje polici te patrulles ne Bradshesh po te dergoj dhe lajmin per kete ngjarje por perseri ate e mbrojti Taulant Bego dhe sot e mbane mbas vetes kudo qe shkon.

Poshte po ju dergoj edhe fotot e takimit me kriminelet.