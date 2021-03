Video/ Çela i OSHE kyçet në kabinën elektrike nga banorët, Berisha: Shembull frymëzues!

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari i cili shkruan se, Çelën e OSHE e kanë mbyllur në kabinën elektrike banorët e zonës në Katundin e Ri.

Qytetari shkruan se, Ardian Çela ka shkuar për të kërkuar vota në Katund të Ri, por banorët e zonës I kanë bërë një rreng duke e future brenda gabinës elektrike të amortizuar, e cila mbanë me energji gjithë zonën.

Postimi i plotë i ish-Kryeministrit Berisha

Çelën e OSHEE zgjedhesit e “ndryjne” në kabinë elektrike!

Mesimi i merituar qe banoret e Katundit te Ri i dhane mafiozit Ardian Çela.

Shembull frymezues! Ju lumte!

Lexoni mesazhin dhe shikoni videon e qytetarit dixhital! sb

Mirmbrema Doktor

Te pershendes dhe te uroj shendet Kjo eshte nje kabine Elektriku ne Katundin e Ri Durres

Adrian Çela erdhi ketu per fushate per te kerkuar voten dhe banoret i bene nje rreng te merituar e futen ne kete Kabine elektrike ku furnizohet me energji e gjithe zona dhe i thane si ke guxim te vish te na kerkosh dhe voten ai ishte trembur se mos do ta mbyllnin dhe u largua i revoltuar.me respect