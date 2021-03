Tepër Secret! Për dijeni: Sh. Gramoz Ruçi!

Teper Secret

E Klasifikuar

Per dijeni: sh. Gramoz Ruçit

Organizimi i PS per mandatin e trete i te gjithe atyre

qe nuk pranojne apo nuk mundet te emigrojne:

Personat Pergjegjes:

Per ti vdekur eshte Najada…

Per funeralin Vorpsi…

Per ne incenetator(djegie) E. Veliaj…

Per ti qare eshte E. Spiropali…

Per ti kunguar ne boten tjeter kujdeset Toni Gogu!

Per Perkujtimoren Carlo Bollino

Per Vizitat nga Kosova B. Haxhia

Per te ngjitur shpalljet L. Vangjeli

Per qendrush. tektonike apo sizmike te varrit L Bozo

Per Historikun B.Fevziu.

Miratohet

Edvin Rama

P.S. shkresa u dekonspirua nga Ylli Dylgjeri