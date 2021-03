Gjirokastra është kthyer nga qeveria në qytet të kategorisë së tretë

Nga Tritan SHEHU

Shqetesimi i tregtareve tek zona industriale e jo vetem ishte renia e fuqise blerese, njerezit jane zhytur ne varferi dhe nuk kane mundesi te blejne mallrat. Si rrjedhoje mezi po mbahen ne kembe dhe nuk kan mundesi te paguajme taksat. Ne kete situate e ka katandisur Gjirokastren e krejt vendin keqqeverisja, korrupsioni. Vetem ne vitin e kaluar shqiptareve ju kane vjedhur 400 euro per fryme.1.2 miliard euro i kane marre borxh keto dy vite e gjysem.

Ku shkuan??? keni pare ndonje investim, rruge, ura, spitale, ulje taksash per ju kete periudhe?? a keni pare te hapet ndonje vend pune?

Qeveria e dale nga vota juaj e 25 prillit zotohet te ule totalin e taksave dhe tarifave vendore per biznesin e vogel dhe te mesem.

Ato do te jene jo me shume se 0,5% e xhiros.

Ky eshte angazhim i PD dhe zotit Basha.

Gjithashtu anullimi i takses Rama prej 24 lek per liter karburanti do ndihmoje shume impakti i saj do shtrihet ne te gjithe popullaten pasi cdo aktivitet eshte i lidhur me karburantin dhe cmimin e tij.