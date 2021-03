Berisha: Dokumenti që gropos Lal Plehun! Firmosi 128 milionë euro për inceneratorin duke anashkaluar Këshillin Bashkiak

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar dokumentin që fundos kryebashkiakun e Tiranës. Duke iu referuar portalit kryefjala.com, Berisha bën publike dokumentet se si Erion Veliaj është përfshirë në aferën 128 milion euro të inceneratorit në Tiranë duke anashkaluar Këshillin Bashkiak, shkruan ndër të tjera se ky është edhe dokumenti që gropos Lal Plehun.

Ky eshte dokumenti qe gropos Lal Plehun!

Ne nje akt megakorruptiv, Lal Plehu ne shkelje flagrante te ligjit, vendime qe mund te merren vetem nga Keshilli Bashkiak i merr vet duke shmangur keshillin dhe kryer veper te rende penale.

Keshtu ai firmos vet per aferen e 128 milion eurove te djegesit te plehrave te Tiranes nderkohe qe kjo eshte nje kompetence ligjore ekskluzive e keshillit bashkiak. Ai kryen kete veper penale sepse e dinte se keshilltaret jo socialist te Keshillit Bashkiak nuk do ta votonin kurre nje akt te tille, vendimi per te cilin merret sipas ligjit vetem me 3/5 e votave te keshillit te cilat ai nuk i kishte.

I gjetur para pamundesise se sigurimit te votave ne keshill, Lal Plehu vendos per te instaluar minieren e Edvinit dhe te tij te floririt te pervetesoj ne menyre kriminale kompetencat e keshillit.

Ketu me poshte keni publikimin e hetimit te gazetarit per kete afere kriminale te vjedhjes dhe abuzimi nga Rama – Velia – Terr Koka te 128 milione euro nga parate e takspaguesve shqiptar. sb

https://kryefjala.com/…/del-dokumeti-qe-gropos-erion…/