Skandali me aferen e inceneratoreve, Alqi Bllako i jep miliona euro Zotos, Zoto, pagë 10 milionë lekë babit të Alqit

Jamarbër MALLTEZI

Alqi Bllako – sot drejtor per ujin dhe plehrat qenka fabrika e parave te pista te edi rames. Alqi Bllako i jep miliona euro para publike Zotos dhe i kthehen miljona ne xhep!

1. Page 10 milione leke ne muaj nga inceneratori i Tiranes (Klodian Zoto) per baben e Alqi Bllakos! Lajmi doli mbreme ne Opinion.

2. Vellai Alqi Bllakos ne bashkepunim me Klodian Zoton ne aferen ne Zimbabwe qe u arrestua ministri.

3. Vellai i Alqi Bllakos behet Drejtor i Lori Cafe kur Zoto-Mertiri-Blushi blene 51% aksione te Lori cafe.

Pra Alqi i jep parate publike Zotos (perfshi 15 milione € kompanise partnere te zotos per Porto Romanon) ndersa i ati merr 10 milione leke ne muaj! Prandaj Bllako eshte i besuari i edi rames per njesine 1 ne Tirane? A nuk ka mbetur ndonje socialist ne PS qe duhet marre ky profesionisti qe perlan nga 10 milione leke ne muaj? Sa milione euro nga buxheti (permes zarave si zoto apo bllako) do perdore Rama per te blesh vota? Ku eshte SPAK?