Denoncimi i fortë: Taulant Balla bën fushatë me një të dënuar në Itali

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari, i cili shkruan se, numri dy i rilindjes, Taulant Balla sot ka bërë një takim elektoral në fshatin Gjocaj të Peqinit në kodrat e fshatit të zaptuara dhe të marra me forcë nga vrasës. Sipas qytetarit, Balla ka patur në krah Astrit Sufali, i cili ka zaptuar pronat në këtë zonë.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Taulant Bego Yaris fushate me Sufalin e denuar ne Itali per vrasje!

Lexoni mesazhin shikoni foton e qytetarit dixhital. sb

Pershendetje doktor ju uroj gjithe te mirat

Sot nr dy i rilindjes Taulant Balla po bon nje takim elektoral ne fshatin Gjocaj te peqinit ne kodrat e fshatit te zaptuara dhe te marra me force nga vrases ëe njihet kudo per vrasjet e tij Astrit Sufali pyete Taulantin si i fitoi pronat Astrit sufali dhe cfar i lidh keta te dy Nga ky tipi ketu eshte prit sot tao tao Te pronat e ketij qe ja rremben me force fshatareve dhe tao ja bon me letra respekte dhe anonim