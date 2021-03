Një arritje historike! Berisha kujton inagurimin e portalit e-Albania 8 vjetë më parë

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka kujtuar inagurimin e portalit ‘e-Albania’ 8 vjetë më parë, duke e cilësuar si një nga premtimet dhe arritjet më të sukseshme të realizuara nga qeveria e tij, prej ardhjes në pushtet në vitin 2005.

Berisha shkruan në një postim në Facebook se, Shqipëria që në shtator të vitit 2005 kishte penetrimin e internetit ndër më të ultit në botë vetëm 4,8%. Në zbatim të platformës Shqipëria dixhitale arriti të shënojë ndër rritjet më të shpejta në botë për penetrimin e internetit’, shkruan Berisha në Facebook.

Postimi i plotë i ish-Kryeministrit Berisha

Nje arritje historike!

Si sot 8 vjet me pare u inaugurua portali ‘E Albania’!

Shqiperia qe ne shtator te vitit 2005 kishte penetrimin e internetit nder me te ultit ne bote vetem 4,8%. Ne zbatim te platformes Shqiperia dixhitale arriti te shenoje nder rritjet me te shpejta ne bote per penetrimin e internetit.

Ne vitin 2011 ky penetrim arriti ne 63% fare afer mesatares europiane. Ne kete kuader u realizua shtrirja e internetit ne te gjitha shkollat e vendit. Nga gjithsej 950 kompjuter qe kishte ne tere sistemin arsimor, u krijuan kabinetet e informatikes ne 2000 shkolla te vendit me rreth 25000 mije kompjuter, u ndertua autostarda dixhitale Titane – Prishtine, u ul me mbi 10 here cmimi i internetit, u hapen 1250 pika per internet falas per qytetaret, u dixhitalizuan nje seri sherbimesh si tatimet, doganat, hipoteka, u perdor firma dixhitale dhe u vendos sistem i e-qeverise.

Shqiperia do te ishte vendi i pare ne bote qe do vendoste sistemin e prokurimit elektronik te çertifikuar dhe nga OKB. Kurora e suksesit ne platformen Shqiperia dixhitale ishte dixhitalizimi dhe ofrimi online e sherbimeve qeveritare per qytetaret qe kulmoi me inaugurimin si sot 8 vjet me pare i portalit ‘e albania’.

Progres i jashtezakoneshem u arrit ne telefonine celulare, u ulen me disa here cmimet per bisedat, nga 38% qe ishte perdorimi i saj arriti ne 187%, u licencua dhe instalua rrjeti 3G dhe u vendos kuadri per rrjetin 4G etj.

Nje nderim per te gjitha ata specialiste, zyrtare, drejtues institucionesh, qeveritare qe me pasionin dhe perkushtimin e tyre sollen Shqiperine ne moshen dixhitale. sb