Duma në familjen e Shaqir Seferit në Helmas të Kavajës: PD do të japë subvension të drejtpërdrejtë për fermerët

Zonja Duma ne takim me fermere ne familjen e z. Shaqir Seferi ne Helmas te Kavajes.

Femijet ikin se nuk kane te ardhme. Kemi borxhe dhe e vetmja mundesi ishte te largoheshin femijet ne emigracion…

Kemi tokat e nuk kemi mundesi ti kthejme ne produktive…nuk ka uje, nuk ka kanalizime. Prodhimi eshte shume pak dhe as shpenzimet nuk i mbyllim dot.

Partia Demokratike do te jape subvension te drejte perdrejte. Duhet te kthejme rinine e te rrisim instrumentat e motivimin te vijne femijet ne vendin e tyre.

Do te rrisim mbeshtetjen per hapjen dhe nxitjen e bisneseve ne bujqesise.

Shqiperia fiton me 25 Prill, e ardhmja do ndryshoje!