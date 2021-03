Reagon Berisha: Padia e Vuçiç kundër Mustafës për flamurin, akt albanofobik armiqësor ndaj kombit shqiptar!

Nga Sali BERISHA

Te dashur miq, Presidenti i 8-te i Serbise dhe serbomadhise dhe miku i ngushte i Zografit bis, ne nje akt te mirefillte rracist albanofob, armiqesor ndaj kombit shqiptar ka urdheruar nxjerrjen para gjyqit serb te veprimtarit te njohur shqiptar, kryetarit te Keshillit Kombetar te Shqiptareve ne Serbi, zotit Ragmi Mustafa per fajin e vetem se ne perputhje me standartet europiane te te drejtave te pakicave ai me daten 28 ka ngritur flamurin kombetar shqiptar ne zyrat e keshillit qe drejton.

Duke i shprehur soidaritetin tim te plote zotit Mustafa, denoj me ashpersine me te madhe aktin armiqesor, albanofob te dishepullit te Millosheviçit, serbomadhit Aleksander Vuçiç dhe kerkoj heqjen e menjehershme dore ndaj padise se ngritur kunder zotit Ragmi Mustafa. sb