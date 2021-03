Berisha publikon denoncimin: Kandidatët e PS i cakton mafia: Mbylle gojën se kërcet alltia…

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka publikuar një denoncim të ardhur në adresë të tij, ku eksponentja e PS në Kukës, kërcënon komentuesit në Facebook kundërshtonin kandidaturën e vajzës së Shyqyri Durakut si kandidate e Ps-së.

Postimi i plotë i ish-Kryeministrit Berisha

Lexoni çfare pergjegje i jep qytetares qe kendershton kandidaturen e mafies Duraku, eksponentja e PS ne Kukes, Kerxhaliu. Ajo i kujton qytetares alltine!

Duke shprehur solidaritetin tim te plote qytetares per qendrimin e saj kunder mafies Duraku, denoj me ashpersine me te madhe kercenimin terrorist te qytetares nga Mafia Duraku dhe ndrikullat e saj. Ores tuaj e te sojit te mafies po i vjen fundi! sb

Përshëndetje dr. Shiko se si eksponentja e Ps-së Kukës Tatjana Kerxhaliu kërcënon komentuesit duke i përmendur edhe alltinë(pistoletën). Arsye ishte sepse komentuesit në fb kundërshtonin kandidaturën e vajzës së Shyqyri Durakut si kandidate e Ps-së. Kjo edhe Safet Gjicit ja kalon për kërcënime sepse për nënë parti kjo jep jetën.