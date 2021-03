Thirrja e Metës: Çdo shqiptar të shkojë në kutitë e votimit me poezinë e Havzi Nelës

Presidenti Ilir Meta theksoi ne nje interviste per mediat se me poezine e Havzi Nelës, shqiptarët të shkojnë në kutitë e votimit më datë 25 prill. Po ashtu, Meta nënvizoi se është një politikan i ardhur nga populli dhe nuk ka qenë në poste shtetërore me pult.

“Ilir Meta pret nga Shqipëria që të dalë më 25 prill dhe të mbrojë historinë e saj të lavdishme. Këta që bëjnë si pro amerikanë, kanë hequr nga tekstet një poet amerikan për Skënderbeun, Longfollou, që në kohën e komunizmit e mësonim përmendësh. Ajo është poetë e madhërishme. Ajo ishte poemë e madhe, për të qenë krenarë për vendin tonë, sa të vendosur të jemi, që të çojmë deri në fund projektin europian, rrugën e Skënderbeun.

Kam liri a vdekje poezinë e Havzi Nelës, që u var për faljen e lirë. Çdo shqiptar të shkojë në kutitë e votimit me poezinë e Havzi Nelës. Ne nuk na poshtëron dot askush. Popullon dhe kombin tonë, edhe i kanë pushtuar, por prapë janë çliruar. Nuk zhbëhet atdhedashuria. Ne nuk bëhemi popull që të kemi frikë nga policë zonash. Të ruajnë lekë, se do iu duhen për avokatët”, tha Meta.

Ilir Meta vlerësoi se personalisht është me demokracinë dhe jo me pushtetin.

“Metës, Shqipëria duhet t’i japë kënaqësinë që të japë vullnetin. Le të më ndëshkojnë edhe mua, nëse duan. Prsh nëse i japin 71 mandate Ramës, unë e jap dorëheqjen dhe e mbaj fjalën. Unë jam me demokracinë dhe jo me pushtetin. Unë jam me popullin. Unë kam ardhur nga revolucioni, kam ardhur nga rruga, kam histori përplasjesh. Kam krijuar LSI-në, nga ai që del ky tani në televizion. E krijova, sepse paraardhësi i këtij bllokoi integrimin europian. Unë ika nga PS dhe kryeministri, sepse u bë bllokadë për integrimin e vendit”, u shpreh Meta.