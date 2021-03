Të shfuqizojmë termin “ishpronarë”

Nga Oerd BYLYKBASHI

Ne 2015 ne emer te grupit parlamentar te PD deklarova se ligji i PS qe rishpronesonte pronaret pas 70 vitesh, DO TE SHFUQIZOHEJ sapo PD te vinte ne pushtet. Pata nderin t’i perfaqesoj ne Gjykate Kushtetuese duke kerkuar anulimin e ligjit.

Programi i PD-se per pronat do ta beje kete realitet. Ai ligj do te anulohet! Pas 25 prillit nuk duhet te kete ishpronare por vetem pronare qe gezojne pronen qe komunistet ua moren me arme e dhune pushteti.

Pronaret jane bosht identiteti i PD. Sot nuk jane vetem ata mijera qe ishin ende gjalle kur ra komunizmi dhe u enden 30 vite me dosje nen sqetull. Trashegimtaret e tyre sot jane dhjetera e qindra mijera qe presin drejtesi nepermjet kthimit te prones apo kompensimit real dhe jo perplasjes ne dyert e gjykarave. Ua kemi borxh atyre kete program.

Eshte reflektim i yni si PD qe kjo te marre fund! Nuk ka nevoje per shume kompleksitete e ligje apo VKM pa fund. por mjafton te jemi te drejte, te qarte e fjalembajtur me pronaret! Me 25 prill duhet te zhdukim fjalen “ishpronare”! Prona eshte e shenjte!