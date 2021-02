Vetëm 15 minuta larg qytetit të Tiranës, aty ku thërret mjerimi e skamja!

Nga Belind KELLIÇI

Keto jane pamjet e nje prej familjeve te demtuara nga termeti, e cila eshte lene ne mes te mjerimit pa asnje perkrahje nga shteti dhe kryetari i Bashkise, Veliaj.

Ketu realiteti nuk ngjante aspak me kete qe jemi mesuar te jetojme ne sot. Ketu ku realiteti te bente te reflektosh!

Sot u larguam te keqardhur e te prekur per kete gjendje dhe kete realitet te ashper, por me shume se kurre te motivuar per tju gjendur prane cdo banori e cdo qytetari, ne menyre te vecante atyre ne nevoje.

Jemi vetem 2 muaj larg, ku me voten tuaj do vendosni jo vetem per te ardhmen tuaj, por te te gjithe shqipetareve.