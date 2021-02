Banorët tek zona e Bulevardit të Ri: Jetojmë si në geto. Albana Vokshi: Rama ka lënë në baltë shqiptarët

Koordinatorja politike Albana Vokshi u takua me banorë të njësisë 9, të cilët jetojnë tek zona e bulevardit të ri, 5 minuta larg qendrës së Tiranës, por në kushte të prapambetura. Problemet e tyre janë të ndryshme, por i bashkon halli i braktisjes nga qeveria dhe bashkia.

Një kryefamiljare i tregoi Albana Vokshit se ka në shtëpi vetëm 1 mijë lekë, jeton me borxhe dhe me lista në dyqane. “Marr asistencë 15 mijë lekë të vjetra. Fshihem, kur kaloj para dyqaneve, nga borxhet”- tha ajo. 2 kryefamiljarë të tjerë dëshmuan se nuk kanë marrë ende dëmshpërblimin e caktuar pas prishjes së shtëpive.

“Më prishëm shtëpinë që e kisha prej 100 vjetësh. Nuk kam marrë asnjë lek. Na e morën shpirtin fare”- u shpreh një qytetar. “Na i shembën shtëpitë me dhunë dhe na kanë braktisur këtu si në geto, ku nuk kemi asnjë dalje ne bulevard dhe komunikim me hapësirat e tjera.”- tha një tjetër, duke treguar sesa shumë u është vështirësuar jeta këto 8 vjet.

“8 vjet e ka lënë në baltë Shqipërinë, ju ka lënë juve në baltë. As shërbimë, pas punë, tani ju grabit dhe pronat me dhunë pa kompensim. Ky kryeministër, nuk ka menduar as për ju që ia keni dhënë votën. Është siç thonë shqiptarët – i mbush xhepat e vet dhe nuk do t’ia dijë për asnjë. Në 25 Prill të votojmë që ta çojmë Ramën në shtëpi, që të fitoni atë që ju takon. Fëmijët tuaj nuk mund të jetojnë në kushtet e një getoje. Do të nxjerrim Shqipërinë nga kriza dhe do të punojmë për fëmijët dhe të rinjtë që mos largohen nga vendi”, tha Albana Vokshi.