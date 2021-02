Berisha: Xhahili i Surrelit dënon me Covid-19 duke përjashtuar nga vaksinimi mjekët e klinikave private

Breaking News!

Krim i mirefillte shteteror!

Turp dhe faqe e zeze!

Xhahili i Surrelit, ne nje akt te mirefillte krimi shteteror denon me covid 19 duke perjashtuar nga vaksinimi mjeket e klinikave private ndonese punojne nga mengjesi deri ne darke me te semure me covid-19.

Me kete qendrim diskriminues ai kryen nje krim te rende. Ai grabit vaksinat e tyre per te vaksinuar listen e fshehte te rrethit te tij dhe te narkoqevetitareve.

Lexoni denoncimin e mjekut dixhital!

Denoj me ashpersine me te madhe kete qendrim kriminal, perjashtimin nga Edvin Xhahili te mjekve te sektorit privat nga vaksinimi dhe perdorimin e dozave te tyre per vaksinimin me liste te fshehte te rrethit te vete dhe narkoministrave ne shkelje flagrante te kushtetutes dhe ligjeve!

Kerkoj fillimin e menjehershem te vaksinimit pa asnje diskriminim te personelit mjeksor. sb

Pershendetje Z.Berisha!

Ju lutem dua te bej nje denoncim mbi nje situate anormale, ne mjeket qe punojme me kohe te plote ne klinikat private nuk na afrohet vaksinimi edhe pse punojme me te semure me covid me ekzaminime radiologjike dhe nuk figurojme ne listat e vaksinimit. Gjithashtu nuk na japin asnje pergjigje drejtuesit e mjekesise ne qytetin e Elbasanit pasi thojne nuk kemi udhezime nga ministrja per ju. Nuk e di pse kete percmim per sektorin privat, kur kemi dhene nje kontribut te cmuar per ekzaminimin dhe kurimin e te semureve me Covid . Jemi mjeke mbi te gjitha dhe paguajme te gjitha detyrimet karshi shtetit.