Denoncimi i Berishës: Edvin Hajduti dhe Lal Plehu do rrafshojnë qindra shtëpi te Bregu i Lumit

Edvin Hajduti dhe Lal Plehu do rrafshojne qindra shtepi ne Breg te Lumit.

Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital.

Me kete rast denoj me ashpersine me te madhe aktin e shemtuar çnjerezor banditesk te Edvin Hajdutit dhe Lal Plehut. Ju bej thirrje banoreve te organizohen dhe te kundershtojne edhe me mosbindje cilvile rrafshimin korruptivo klasor te banesave te tyre.

Ju bej thirrje mediave te informojne publikun per kete megaakt çnjerezor te dyshes famkeqe Rama Veliaj. sb

Z Berisha ju psh dhe ju falenderoj për pergjigjen tuaj .

Si edhe e kam cekë , në njesinë nr 8 dhe në njesinë nr 4 afer bregut të lumit , është vendos me u shembe mbi dyqind shtepia për një projekt Në zhvillim,,,, për interes publik? Dhe në nenyrë krejt të msheftë ” kur kanë ardhë disa ekipe ” thoshin për regjistrim popullsie ? Kanë ba gadi gjithë dokumentacionin dhe na kanë vu përballë faktit të kryer . Kush ka ba hipoteken , do i jepet shpi me çmimin e tregut prej 84 mijë lekësh të reja , dhe për token 30 mijë lek të reja , kurse kush asht në proçes legalizimi , nuk ka asnjë informacion , problemi qëndron se nuk kuptohet se ku asht interesi publik, pse nuk bahet transparente, pse duhet të vijnë familjet që ju ka prishë termeti shpijat dhe të na nxjerrin ne , qoftë edhe me Shkembim ” që në fakt thonë me 50%të banesës , ” jo e konfirmuar zyrtarisht ” por me gojë kshtu na kanë thanë, askush nuk ka ardhur me takuar njerzit , të pakten të na nigjojnë zanin .

Ju psh dhe ju uroj gjithë të mirat me respekt.

Mund të shtoj se në punimet që kanë nisur, nuk ekziston asnjë tabelë për projektin , dhe për ndërtimin , bahet fjalë për zonen në fund të rruges 5 Maji