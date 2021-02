Ambasadori i Britanisë: Partitë të sigurojnë kandidatë të pa lidhur me krimin!

Ambasadori i Britanisë së Madhe në Tiranë, Duncan Norman ka reaguar në lidhje me listat e kandidatëve për deputetë që po përgatisin partitë.

Me një shënim të shkurtër në Tëitter, Norman shkruan se afati i mbylljes së listave është shumë pranë, ndërsa kërkon kandidatë të pastër që të përfaqësojnë qytetarët e jo krimin.

Ambasadori Duncan Norman në Twitter

Afati për të dorëzuar listat e kandidatëve për deputetë për zgjedhjet e 25 Prillit është shumë pranë.

Partitë politike duhet të sigurojnë që kandidatët që duan të përfaqësojnë qytetarët të mos jenë të përfshirë me krimin e organizuar ose korrupsionin apo të lidhur drejtpërdrejt me ata që janë.

The deadline to submit candidate lists for MPs for the 25 April #election is fast approaching. Parties must ensure that candidates ëho ëant to represent the ???????? people are not involved ëith organised crime or corruption or directly connected to those ëho are.

— Duncan Norman (@DNormanFCDO) February 25, 2021